Wie Investieren zum Albtraum wird

In den USA ist ein Broker nicht erreichbar und Anleger setzten auf die falsche Aktie.

Wien. Das Coronavirus treibt die Anleger um. Mussten diese noch in der Vorwoche mit ansehen, wie ihre Kursgewinne dahinschmolzen, setzten die Börsen am Montag zu einer kräftigen Erholung an. Der Dow Jones vermeldete gar den höchsten Punktegewinn der Geschichte.

Die Nutzer des amerikanischen Online-Brokers Robinhood konnten diese Rallye aber nur von der Seitenlinie aus verfolgen. Während Investoren rund um den Globus Kaufsignale aussandten, hatte Robinhood mit einem systemweiten Ausfall zu kämpfen. Via Twitter machten sich verärgerte Kunden Luft. Das half ihnen freilich nur bedingt. Anleger hatten bis zum Abend nämlich keine Möglichkeit, auf ihre Depots zuzugreifen.

Robinhood wurde 2013 im Silicon Valley gegründet und 2015 via App lanciert. Das Unternehmen war mit einem relativ simplen Versprechen auf den Markt gekommen: Man wolle jedem Bürger Zugang zu den Finanzmärkten gewähren, nicht nur den Reichen. Mit ansprechendem Design und simpler Handhabung, versteht sich. Niemand Geringeren als die Millennials hatte man als Zielgruppe auserkoren. Das Konzept ging auf. Inzwischen zählt Robinhood mehr als zehn Millionen Kunden. Zumindest bisher. Einige dürfte die Auswahl ihres Brokers nun gründlich überdenken. Robinhood will den kostenlosen Aktienhandel übrigens noch in diesem Jahr in Großbritannien anbieten.

Ungeachtet dessen können sich die Amerikaner getrost als Vorreiter auf ihrem Gebiet bezeichnen. Auch weil Kunden auf der Plattform die Möglichkeit haben, gratis zu handeln. Inzwischen sind bereits große US-Händler wie Charles Schwab, TD Ameritrade oder Fidelity dazu übergegangen, ihre Gebühren zu senken.

ZM oder ZOOM?

Doch nicht nur bei Robinhood hatten Anleger gehörig Pech. Auch andernorts setzten sie in den Wirren rund um den Ausbruch der Lungenerkrankung auf das falsche Pferd. Covid-19 hat viele Unternehmen rund um den Globus dazu veranlasst, Dienstreisen zu streichen. Für einen Anbieter von Videokonferenz-Lösungen, wie es das US-Unternehmen Zoom Video Communications ist, eigentlich ideal. Die Firma ging erst im Vorjahr an die Börse, konnte die Anleger aber schon bald von sich überzeugen. Seit dem IPO lag das Kursplus bei über 200 Prozent, allein seit Jahresbeginn verteuerte sich die Aktie mit dem Börsensymbol ZM um fast 70 Prozent.

Davon profitierte allerdings auch die Firma Zoom Technologies mit dem Tickersymbol ZOOM. Die Aktie stieg seit Anfang Jänner um über 540 Prozent. Zuletzt stürzte sie aber um 50 Prozent ab – weil Investoren bemerkten, dass sie gerade die falschen Papiere in ihr Depot legten.

Zoom Technologies mit Sitz in Peking ist zwar auch im Bereich Telekommunikation aktiv, gibt seit Jahren aber keine Gewinne mehr bekannt. Die Papiere sind eigentlich nur noch über den außerbörslichen Handel beziehbar. Schon beim Börsengang von ZM sind die ZOOM-Aktien übrigens kurzfristig explodiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2020)