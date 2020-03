Chinas Presse im Visier

Die USA antworten auf Ausweisungen mit schärferer Gangart gegen chinesische Journalisten.

Washington/Peking. Die immer schärfer werdende Rivalität zwischen den USA und der Volksrepublik China zeigt sich jetzt auch im Medienbereich: Die USA haben für fünf staatsnahe chinesische Medienunternehmen eine Obergrenze von 100 akkreditierten Mitarbeitern verfügt. Das bedeutet, dass bis zu 60 bisher zugelassene Angestellte das Land verlassen müssen. Zudem erwägt die US-Regierung, Visa für chinesische Journalisten künftig zeitlich stärker zu begrenzen.

Schon vor zwei Wochen hatte Washington vier chinesische Presseorgane (die Nachrichtenagentur Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, China Daily Distribution Corp.) als ausländische Vertretungen eingestuft, was stärkere Kontrollen zur Folge hat.

Die harte Gangart der USA ist eine Reaktion auf die Ausweisung von drei Korrespondenten des „Wall Street Journal“ Mitte Februar, weil Chinas Behörden ein Titel auf der Gastkommentarseite des Blattes nicht gepasst hatte. Es gehe bei den US-Maßnahmen um eine längst überfällige Angleichung der Wettbewerbsbedingungen, begründete US-Außenminister Mike Pompeo die Maßnahmen.

Die chinesische Seite beklagte „Vorurteile, Ausgrenzung, Scheinheiligkeit sowie Schikanen“ der USA und kündigte Gegenmaßnahmen an. Freilich hat erst Anfang dieser Woche der Club der Auslandskorrespondenten in China in seinem Jahresbericht das repressive Vorgehen der chinesischen Behörden gegen ausländische Journalisten beklagt. 82 Prozent der ausländischen Berichterstatter schilderten Einmischung, Drohungen und Gewalt, mit denen sie bei ihrer Arbeit in China konfrontiert seien. (Bloomberg, Reuters)

