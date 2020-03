Wiens Staatsballett in neuen Werken – und auf Fotografien

(c) APA/GEORG HOCHMUTH

Dreifach-Premiere und Ausstellung in der Wiener Staatsoper.

Zum Abschied beschert Wiens Ballett-Chef Manuel Legris am Mittwoch Abend noch einmal eine Staatsopern-Premiere. Die von ihm zu ungeahnten Höhen geführte Compagnie demonstriert ihr Können wieder anhand zeitgenössischer Choreografien. Legris' Aufbauarbeit lässt sich nicht unter dem Schlagwort „Nurejew-Stil“ rubrizieren, sie trug auch bei modernen Ausdrucksformen reiche Früchte. Immer wieder entstanden auch neue Werke für das Staatsballett.

Den Auftakt des Abends bilden András Lukács' 2017 an der Volksoper uraufgeführte „Movements to Stravinsky“. Darauf folgt die Weltpremiere von „Between Dogs and Wolves“, einer Arbeit des schwedischen Choreografen und Filmregisseurs („The Rain“) Pontus Lidberg zu Musik von Schostakowitsch.

Als Finale fungiert das erfolgreichste Werk des Spaniers Nacho Duato, „White Darkness“, 2001 von der Compañá Nacional de Danza in Madrid uraufgeführt, ein hoch expressives tänzerisches „Requiem“. Die Solisten der Wiener Truppe sind ab sofort auch in einer Fotoausstellung im Balkonumgang der Staatsoper zu sehen. Gabriele Schacherl hat „9 Selected Moments“ festgehalten. (sin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2020)