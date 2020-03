Regisseur Hirokazu Koreeda: „Eine wie Deneuve gibt es in Japan nicht“

Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda („Shoplifters“) drehte seinen jüngsten Film „La vérité“ in Frankreich – mit Catherine Deneuve, die gar nicht kapriziös sei. In Japan wäre ein Drehtag doppelt so lang, erzählt er im Interview.

Hirokazu Koreeda zählt zu den renommiertesten Filmemachern Japans. Seine feinfühligen, sozial scharfsichtigen Familien- und Gemeinschaftsporträts lassen sich auf Menschen in all ihrer Widersprüchlichkeit ein – und reüssieren regelmäßig bei internationalen Festivals. 2018 gewann sein berückendes Außenseiterdrama „Shoplifters“ die Goldene Palme in Cannes, erntete eine Auslandsoscarnominierung – und bescherte dem 57-Jährigen einen starken Aufmerksamkeitsschub. Nun hat er sich an ein Projekt außerhalb seines Heimatlandes gewagt: In „La vérité“ – ab Freitag im Kino – spielt keine Geringere als Catherine Deneuve eine Grande Dame des französischen Kinos, die seit Langem mit ihrer Tochter (Juliette Binoche) im Zwist liegt. Als ihre Memoiren veröffentlicht werden, brechen alte Wunden auf.