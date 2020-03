Die Israelis müssen mit Netanjahu leben

Premier ist bestimmender Faktor im Polit-Chaos.

Welch Genugtuung muss Benjamin Netanjahu am Wahlabend verspürt haben, dass er von seinem größten Sieg sprach. Die Opposition, die Polizei, die Justiz, die Medien – alle hatten sich in seiner Version gegen ihn verschworen. Nach der Anklageerhebung in drei Korruptionsfällen lieh er sich von Donald Trump die Argumentation und warf seinen Gegnern ein Komplott vor. Er werde sich nur einer Instanz unterordnen: dem Votum der Wähler.

Im dritten Referendum binnen eines Jahres über seine zunehmend autokratische Politik haben die Israelis ein klares Urteil gefällt. Mangels einer starken Alternative wollen sie den längstdienenden Premier der Geschichte, einen Populisten und zugleich vehementen Verfechter der nationalen Interessen, weiter an der Spitze der Regierung behalten. Für seinen Rivalen, Benny Gantz, und die erbitterten Netanjahu-Gegner ist dies eine Schmach.

Ob sie es wollen oder nicht: Die Israelis werden mit Netanjahu leben müssen. Unter widrigsten Umständen und dank des Trump-Wahlgeschenks des Nahost-Friedensplans bewies der 70-Jährige, dass er der prägendste Politiker seiner Generation ist – im Guten wie im Schlechten. Niemand glaubt ernsthaft, dass er nach dem Triumph weichen wird – was immer das Gericht auch entscheiden mag. Netanjahu wird Tricks und Finten finden, um sich aus der Schlinge zu winden. Seit 25 Jahren ist er der bestimmende Faktor in Israels Polit-Chaos – und wird dies auf absehbare Zeit bleiben.

