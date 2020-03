US-Notenbank schaltet in den Krisenmodus

Zinsen. Erstmals seit 2008 greift die Federal Reserve mit einer für Notfälle vorbehaltenen Zinssenkung in den Markt ein. Grund ist das Risiko für die Wirtschaft durch das Coronavirus.

New York. Es lag etwas in der Luft, der Zeitpunkt und das Ausmaß überraschten dann aber doch. Nach dem Börseneinbruch der vergangenen Woche rechneten Investoren zunehmend mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Mitte März. Dass Fed-Chef Jerome Powell letztlich nicht so lang warten wollte und sofort handelte, ist äußerst ungewöhnlich. Ein aktives Drehen der Fed an der Zinsschraube abseits geplanter Sitzungen kommt nur in absoluten Ausnahmesituationen vor – zuletzt im Zuge der Finanzkrise von 2008.