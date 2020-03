Hannover Messe vor der Verschiebung

Die April geplante, größte Investitionsgütermesse der Welt soll wegen Coronavirus später stattfinden.

Die Hannover Messe soll nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erstmals nicht im April stattfinden. Die größte Investitionsgütermesse der Welt solle wegen möglicher Gefahren durch das Coronavirus nicht wie geplant vom 20. bis 24. April abgehalten werden, berichtet die Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf Aussteller- und Messekreise.

Die Industrieschau soll demnach aber nicht wie andere Messen ersatzlos ausfallen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt werden. Eine offizielle Mitteilung werde in den kommenden Tagen erwartet, berichtete die Zeitung weiter.

Die Hannover Messe ist mit ihren mehr als 5000 Ausstellern und gut 200.000 Besuchern die größte Messe der Welt für die Automatisierung und die Energietechnik. Am Dienstag war schon die Buchmesse Leipzig abgesagt worden. Auch der Autosalon in Genf, die Tourismusmesse ITB in Berlin und die Pariser Buchmesse fielen dem Coronavirus zum Opfer.

Der Europäische Radiologiekongress ist wegen des Coronavirus auf den Sommer verschoben worden. Der medizinische Leitkongress mit mehr als 20.000 Wissenschaftern und Experten hätte von 11. bis 15. März in Wien stattfinden sollen. Auch die Homedepot Designmesse in Wien ist abgesagt worden. Die Möbelschau hätte vom 12. bis 15. März im Semperdepot stattfinden sollen.