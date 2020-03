ICE-Schnellzug wegen Coronavirus-Verdachtsfall gestoppt

In Deutschland gibt es mittlerweile in fast allen Bundesländern Covid-19-Fälle. Ein ICE-Zug wurde in Frankfurt angehalten. Erste Erkrankungen gibt es nun auch in Liechtenstein und Polen.

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls ist in Frankfurt ein ICE gestoppt worden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion am Mittwochmittag mit. Am Vormittag sei die Meldung eingegangen, dass sich in einem ICE aus Kiel eine männliche Person mit Verdacht auf das Virus befinde, hieß es in der Mitteilung. Der Zug war unterwegs nach Stuttgart, an Bord seien 300 Reisende.

"Da der ICE sich auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof befand, wurde er auf Anordnung der Bundespolizei in Frankfurt am Main Süd gestoppt und am Gleis 8 von Einsatzkräften abgesperrt", hieß es. Die betreffende Person sei im Zug isoliert und das Gesundheitsamt informiert worden. Nach 75 Minuten durfte der Zug um 12 Uhr Mittag seine Fahrt schließlich fortsetzen“.

Erste Fälle in Liechtenstein und Polen

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in Europa weiter aus. Nun hat auch das Fürstentum Liechtenstein den ersten Fall der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, hat sich ein junger Mann infiziert. Er liegt isoliert im Landesspital Vaduz. In Vorarlberg fielen bisher 67 Verdachtsfälle negativ aus, 20 Fälle befinden sich noch in Abklärung. Im Land wappnet man allerdings für den Fall des Falles.

In Polen ist erstmals bei einem Patienten das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Bei dem Erkrankten handle es sich um einen Mann aus der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte Gesundheitsminister Łukasz Szumowski am Mittwoch.

Kontaktpersonen in Quarantäne

Der polnische Patient habe sich telefonisch bei seinem Hausarzt gemeldet. Da die Symptome eine Covid-19-Erkrankung nahelegten, sei er daraufhin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus in Zielona Góra gebracht worden. "Es geht ihm gut. Alle Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, sind in Quarantäne", sagte Szumowski.

Es ist der erste Fall von Covid-19 in Polen. Nach Angaben des Gesundheitsministers stehen derzeit weitere 68 Menschen in Krankenhäusern unter Beobachtung, rund 500 Menschen seien in Quarantäne zuhause.

3000 Tote in China

In China, wo das neue Coronavirus erstmals festgestellt wurde, ist die Zahl der Toten bis Mittwoch auf fast 3000 gestiegen. Die Gesamtzahl der offiziell erfassten Ansteckungen in Festlandchina seit Beginn der Epidemie im Dezember kletterte auf mehr als 80.000.

In Deutschland ist der Erreger in fast allen Bundesländern nachgewiesen worden. In Deutschland zählt das Robert Koch-Institut (RKI) bisher rund 200 nachgewiesene Infektionen. Viele Patienten sind inzwischen wieder gesund. Am Dienstagnachmittag kamen zuletzt das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern hinzu, in denen das SARS-CoV-2 genannte Virus nachgewiesen worden ist.

Weltweit haben sich dem RKI zufolge inzwischen rund 91.000 Menschen in über 70 Ländern nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. In der EU ist Italien mit über 2000 dieser Infektionen am stärksten betroffen.

(APA/dpa)