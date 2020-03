Technisch ausgeklügelte Schummelei bei Führerscheinprüfung

Zell am See

Mit seinem Handy an die Brust geklebt und die Kamera als Knopf getarnt, versuchte ein 33-jähriger Mann bei der theoretischen Führerscheinprüfung zu schummeln.

Die Führerscheinprüfung ist ein Meileinstein im Leben eines Menschen. Freiheit und Unabhängigkeit werden mit dem Schein, der heute eine rosa Plastikkarte ist, verbunden. Ein 33-Jähriger beging dafür nun einigen Aufwand, um auch garantiert zu bestehen. Statt Schummelzettel und Notizen am Unterarm war der Mann bei seiner Prüfung in Zell am See technisch gut gewappnet. Erwischt wurde er dennoch und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Seit mehr als 20 Jahren werden in Österreich Führerscheinanwärter nicht mehr mündlich, sondern am Computer theoretisch geprüft. Noch heute sind die Multiple-Choice-Fragen für viele eine Herausforderung. Weniger fachlich, als aufgrund der Fragestellung per se. Anscheinend auch für den 33-Jährigen.

Er hatte sich unter dem Hemd ein Smartphone an die Brust geklebt, wobei er die Kamera so manipuliert hatte, dass sie wie ein Hemdknopf aussah. Mit dieser Kamera übertrug er die Prüfungsfragen an zwei Komplizen, die in einem Auto vor der Fahrschule saßen. Dort suchten die beiden in den Unterlagen die richtigen Antworten und gaben diese per Handy an den Prüfling durch, der über ein zweites Mobiltelefon in seiner Hosentasche und einem Headset die Antworten empfangen konnte.

Einer Aufsichtsperson fiel die Schwindelei allerdings auf. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen, teilte die Polizei mit.

(APA/bagre)