Bisher 27 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Fälle ist am Mittwoch um drei gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die Zahl der bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Österreich steigt weiter: Mit Stand Mittwoch, 9.00 Uhr, waren es 27 und damit um drei mehr als am Abend zuvor. Das teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mit. Demnach wurden bisher 3.138 Tests durchgeführt.

Details sind vorerst nur zu einem der drei Fälle bekannt. Dabei handelt es sich um eine Frau in Wien, die nach einem Aufenthalt in Italien positiv getestet wurde. Das teilte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien am Mittwochvormittag mit. Es handle sich nicht um einen schweren Fall. Die Frau werde wohl unter häusliche Quarantäne gestellt.