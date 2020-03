Jetzt will auch Facebook Coronavirus-Falschinformationen löschen

Seit Wochen arbeiten Twitter und Google mit der WHO zusammen, um die Falschinformationen über Herkunft und Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Jetzt zieht auch die größte Plattform der Welt nach.

Facebook will keine Verbreitung von falschen Informationen und Verschwörungstheorien über das neuartige Coronavirus zulassen. Das Online-Netzwerk werde sie entfernen und dabei den Einschätzungen globaler Gesundheitsorganisationen folgen, kündigte Gründer und Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch an. Und folgt damit Wochen nach Google und Twitter.

Zudem werde keine Werbung zugelassen, mit der die Krise ausgenutzt werden solle - zum Beispiel mit der Behauptung, die Produkte könnten die Krankheit heilen. Der Online-Händler Amazon löscht regelmäßig Angebote mit Wucherpreisen zu Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken. Tausende Produkte wurden in Deutschland angeboten, darunter ein Mini-Fläschchen Sagrotan für knapp 120 Euro. Weltweit löschte Amazon mehr als eine Million Angebote.

Facebook macht mit diesem Schritt eine Ausnahme von der umstrittenen Regel, nicht zu entscheiden was richtig und was falsch ist. Auch weiterhin sollen nachweislich falsche Aussagen von Politikern unkommentiert online bleiben. Im Fall der Coronavirus-Unwahrheiten griffen aber die Facebook-Regeln, die es verböten, Menschen in Gefahr zu bringen, erklärte Zuckerberg.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bekomme unterdessen so vielen kostenlosen Anzeigenplatz bei Facebook wie benötigt. Und auch andere Organisationen würden unter anderem mit Gutscheinen für Werbung unterstützt. Forscher erhielten Zugang zu anonymisierten und verallgemeinerten Facebook-Daten, um die Ausbreitung der Infektionen besser zu verstehen.

(APA/DPA)