Google sagt Entwicklerkonferenz Google I/O ab

Die nächste Messe wurde abgesagt. Ob die Entwicklerkonferenz WWDC von Apple folgt, ist noch ungewiss.

Es ist mit dem WWDC (World Wide Developer Conference) von Apple die größte Entwicklerkonferenz. Die Google I/O ist Schauplatz für die größten Software-Ankündigungen des Jahres. Tausende Entwickler und Journalisten pilgern im Mai nach Mountain View normalerweise. Doch nach dem Mobile World Congress und der f8 von Facebook hat jetzt auch Google aufgrund des Coronavirus die Entscheidung getroffen, die Konferenz abzusagen.

Die Google I/O sollte in diesem Jahr vom 12. bis 14. Mai in Nähe der Google-Zentrale in Mountain View stattfinden. "Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Coronaires (COVID-19) haben wir beschlossen, das diesjährige physische Ereignis im Shoreline Amphitheatre abzusagen", heißt es in einer Erklärung von Google. Der Konzern werde stattdessen andere Wege prüfen, um mit den Software-Entwicklern im Gespräch zu bleiben, sagte ein Google-Sprecher am Dienstag. Während die Hardware-Ankündigungen traditionell im Herbst folgen, will Google auf anderen Wegen, Infos zu Android 11 und den neuen Pixel-Geräten veröffentlichen. Ein Livestream, wie er auch sonst angeboten wird, ist wahrscheinlich.

Facebook sagte bereits vor wenigen Tagen seine für die Woche davor angesetzte Entwicklerkonferenz F8 ab. Apple äußerte sich bisher nicht zu seiner Entwicklerveranstaltung WWDC, die traditionell Anfang Juni über die Bühne geht.

(APA/DPA)