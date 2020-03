Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Totgesagte leben länger. Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden feiert eine Wiederauferstehung. Aus dem „Super Tuesday“ ging er als neuer Favorit der demokratischen Kandidaten in die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur. Sein einzig verbleibender Kontrahent dürfte Bernie Sanders sein, während sich Milliardär Michael Bloomberg schwer geschlagen geben musste, wie unser Korrespondent Stefan Riecher berichtet. Mehr dazu [premium]

Klemens Patek wiederum hat vier Lehren aus dem Super Tuesday zusammengefasst. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Bisher 27 bestätigte Coronavirusfälle in Österreich: Die Zahl der bestätigten Fälle ist am Mittwoch um drei gestiegen. Rätselraten gibt es in Wien: Der schwer erkrankte Anwalt dürfte nicht der Verursacher der drei weiteren Infektionen in seiner Kanzlei sein. Mehr dazu

Mehr als 100.000 Unterschriften für Klimavolksbegehren: Noch steht das Datum der Eintragungswoche gar nicht fest, dennoch haben das Volksbegehren schon rund 114.000 Personen unterzeichnet. Mehr dazu

Disney ändert „Mulan“ wegen #MeToo: Die Figur des Li Shang wird es in der Neuverfilmung des Zeichentrick-Filmes nicht geben. Der Kinostart von „Mulan“ in China wurde verschoben – wegen des Coronavirus. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Vier Gründe, warum Europäer weniger stark von Corona betroffen sind: Dass China die größten Probleme damit hat, die Ausbreitung des Erregers einzudämmen, ist kein Zufall, schreibt Köksal Baltaci. Der Faktor Zeit spiele ebenso eine Rolle wie genetische Unterschiede zwischen der asiatischen und europäischen Bevölkerung. Mehr dazu [premium]

Drei Motive Erdogans in der neuen Flüchtlingskrise: Der türkische Präsident will westliche Unterstützung in Syrien, mehr Geld für Flüchtlinge und innenpolitischen Spielraum erzwingen, schreibt unsere Korrespondentin Susanne Güsten. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Das demokratische Establishment schlägt zurück: Joe Biden hat sich am „Super Tuesday“ als der Kandidat herauskristallisiert, der die Euphorie-Welle für den Sozialisten Bernie Sanders stoppen und es im Herbst als dessen Angstgegner mit Donald Trump aufnehmen kann, meint Thomas Vieregge. Mehr dazu