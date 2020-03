Disney ändert „Mulan“ wegen #MeToo

(c) imago images/Prod.DB (Walt Disney Pictures via www.ima)

Die Figur des Li Shang wird es in der Neuverfilmung des Zeichentrick-Filmes nicht geben. Der Kinostart von „Mulan“ in China wurde verschoben – wegen des Coronavirus'.

Die #MeToo-Bewegung hat auch Einfluss auf die Neuverfilmung eines (jungen) Disney-Klassikers, der Live-Action-Version von „Mulan“: Die Figur des Li Shang aus dem Zeichentrick-Film werde es in der Neufassung nicht geben, sagte Disney-Produzent Jason Reed der BBC. „Mulan“ basiert auf einem 2000 Jahre alten chinesischen Volksmärchen und erzählt von einem mutigen Mädchen, das aus Liebe zum Vater in den Krieg zieht, als gefeierte Heldin zurückkehrt und auf diesem beschwerlichen Weg zu sich selbst findet. In dem Disney-Film von 1998 freundet sich Mulan nach anfänglichen Differenzen mit Hauptmann Li Shang an. Am Ende des Films wird eine Liebesbeziehung zwischen den beiden angedeutet.

Aus einer Figur wurden zwei

Darf sich Mulan in dem neuen Film nun nicht verlieben? Doch, aber nicht in einen Vorgesetzten. Die Figur des Li Shang wurde auf zwei Charaktere aufgeteilt: „Einer ist Kommandeur Tung, der im Lauf des Films zum Ersatzvater und Mentor wird“, erklärt Disney-Produzent Reed. „Der andere ist Honghui, ein Gleichgestellter in der Truppe.“ Man habe sich unwohl dabei gefühlt, wenn Mulans potentieller Partner ihr übergeordnet sei und damit (Befehls-)Macht über sie habe, erklärt Reed: „Besonders in Zeiten der #MeToo-Bewegung fanden wir das nicht angemessen.“

Die #MeToo-Bewegung startete im Herbst 2017 in der Filmbranche, als Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Produzenten Harvey Weinstein auftauchten. Mehr als 80 Frauen, darunter viele bekannte Schauspielerinnen, haben dem Gründer des Miramax-Filmstudios inzwischen sexuelles Fehlverhalten vorgelegt. Weinstein wurde Ende Februar in zwei Fällen der Vergewaltigung und der schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Ihm drohen damit zwischen fünf und 29 Jahren Haft. Das Strafmaß soll am 11. März verkündet werden. Weinsteins Anwälte haben Rechtsmittel gegen die Verurteilung angekündigt.

Die Zeichentrick-„Mulan“ floppte in China

Die Änderung in „Mulan“ kann als Vorsichtsmaßnahme von Disney gedeutet werden. Der Konzern will keine Debatte um den Film riskieren, zielt dieser doch auf den lukrativen Kinomarkt China ab. Die Zeichentrick-Version war dort einst gefloppt. Heute ist China das Land mit dem größten Kinopublikum.

Die im Herbst 2018 gedrehte Live-Action-Version kostete den Konzern angeblich 200 Millionen Dollar und ist damit die teuerste Neuverfilmung eines Disney-Klassikers. Die Live-Action-Fassungen von „Dschungelbuch“, „Die Schöne und das Biest“, „König der Löwen“ etc. waren billiger. Der erste „Mulan"-Trailer war umstritten.

Kinostart verschoben

Inszeniert wurde der Film von einer Frau: Als Regisseurin ist die Neuseeländerin Niki Caro an Bord. Die Titelrolle spielt die in China bekannte Darstellerin Liu Yifei. Der Kinostart war für Ende März geplant, wurde in China nun aber wegen des Ausbruchs des Coronavirus' verschoben. In Österreich soll er am 26. März anlaufen.

