Das demokratische Establishment schlägt zurück

Joe Biden hat sich im Marathon-Wahlkampf am „Super Tuesday“ als der Kandidat herauskristallisiert, der die Euphorie-Welle für den Sozialisten Bernie Sanders stoppen und es im Herbst als dessen Angstgegner mit Donald Trump aufnehmen kann.

Joe Biden konnte sein Glück kaum fassen. Abgeschrieben, totgesagt, mit seinen üblichen Fauxpas nach einer Niederlagenserie zum Auftakt der Vorwahlsaison erlebte der frühere Vizepräsident zum Frühlingsbeginn ein großes Comeback, mit dem eigentlich niemand mehr gerechnet hatte. Es demonstriert die verrückte Achterbahnfahrt des Marathon-Vorwahlkampfs der US-Demokraten, in dem einmal Biden vorne lag, dann Eliizabeth Warren, Pete Buttigieg und schließlich Bernie Sanders.



Die Unterstützung der Buttigiegs und Amy Klobuchars in beinahe letzter Minute vor dem „Super Tuesday“ verhalf ihm zu einem Siegeszug im Osten, im Süden und Mittelwesten, bei Minderheiten wie den Afroamerikanern und den Frauen in den Suburbs. Und plötzlich sieht der ursprüngliche Favorit wieder wie der Herausforderer Donald Trumps in acht Monaten bei der Wahl aus, die wirklich zählt.