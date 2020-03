Kim Clijsters verliert auch zweites Spiel nach Comeback

Beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey verlor die inzwischen 36 Jahre alte Belgierin gegen die an Nummer zwei gesetzte Britin Johanna Konta 3:6; 5:7.

Konta trifft nun im Achtelfinale auf die deutsche Tatjana Maria. Clijsters hatte vor zwei Wochen ihr Comeback gegeben - nach mehr als sieben Jahren Pause. Viele Beobachter hatten die erneute Rückkehr der bisher vierfachen Grand-Slam-Turnier-Siegerin mit Zweifeln verfolgt, aber schon bei der Niederlage gegen Garbiñe Muguruza in Dubai hatte die dreifache Mutter überzeugt. Bei den Turnieren in Indian Wells und Charleston will Clijsters ihr Comeback fortsetzen.

(APA)