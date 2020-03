Sobotka: Aus Geschehnissen von 1933 "Lehren ziehen"

"Der 4. März 1933 war mithin der vorläufige Schlusspunkt einer verhängnisvollen Entwicklung, die Österreich erst in eine Diktatur und dann in den Untergang führte", erinnert der Nationalratspräsident.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Thema "Ende der parlamentarischen Demokratie 1933" am Mittwoch dazu gemahnt, aus den damaligen Geschehnissen die Lehren zu ziehen. Die Demokratie müsse "immer wieder aufs Neue" verteidigt werden, sagte der Präsident vorab.

"Der 4. März 1933 war mithin der vorläufige Schlusspunkt einer verhängnisvollen Entwicklung, die Österreich erst in eine Diktatur und dann in den Untergang führte. Daraus müssen wir die Lehre ziehen, dass wir Demokratie immer wieder aufs Neue gegen all ihre Feinde verteidigen müssen, und das gelingt uns am besten, wenn wir alle gemeinsam aktiv für unser Gemeinwesen eintreten", hielt Sobotka fest. Eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Demokratie komme auch den Medien zu, betonte der Nationalratspräsident und ehemalige Innenminister.

Für die Podiumsdiskussion am Mittwochabend sind neben dem Präsidenten auch Magdalena Pöschl von der Universtität Wien sowie die Journalisten Gerald Heidegger, Richard Schmitt und Lisa Stadler angekündigt.

(APA)