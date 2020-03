Der Mann war bei Aurach am Hongar in Oberösterreich Richtung Wien unterwegs.

Ein Autofahrer ist Dienstagabend mit 230 km/h auf der Westautobahn Richtung Wien gerast. Der in Salzburg wohnhafte türkische Staatsbürger wurde um 20.10 Uhr von der Autobahnpolizei bei Aurach am Hongar in Oberösterreich „geblitzt". Er wird angezeigt.

(APA)