Geld an Sohn beim IS geschickt: Ein Jahr bedingt für Vater in Wels

Flüchtling aus Tschetschenien unterstützte Sohn, der in Syrien kämpfte, mit Tausenden Euros. Er sei als Vater moralisch verpflichtet gewesen, sagte der Mann. Urteil fiel recht mild aus.

Am Landesgericht Wels (OÖ) ist am Mittwoch ein 61-jähriger Flüchtling aus Tschetschenien wegen Terrorismusfinanzierung rechtskräftig zu einem Jahr bedingter Haft und einer Geldstrafe von 360 Euro verurteilt worden. Der Mann hatte 2016 seinem Sohn, der beim „Islamischen Staat" (IS) in Syrien war, insgesamt 4200 Euro in fünf Überweisungen via Mittelsmann in der Türkei nach Syrien gesendet.

Der Tschetschene gab zu, seinem Sohn das Geld geschickt zu haben, bestritt aber, dass er damit den IS habe finanzieren wollte. Es sei für seinen Sohn zum Leben gewesen.

Der 61-Jährige kam mit seiner Familie - Frau und vier Kindern - 2004 nach Österreich und lebte in Wels. Religion habe in der muslimischen Familie einen hohen Stellenwert, mit dem Beitritt des Sohnes zum extremistischen IS konnte sich der Vater aber doch nicht abfinden.

Er vermute, dass sein Sohn 2015 angeworben worden sei, sagte er. Als der Sohn vorerst in die Türkei ging, reiste der Vater zweimal zu ihm und flehte ihn an, zurückzukommen, sogar die dortige Polizei habe er eingeschaltet. "Er war wie ausgewechselt, wie unter Hypnose. Wir waren komplett ratlos", sagte der Mann vor Gericht.

Sohn kam in Syrien ums Leben

Bei den Besuchen habe ihn der Sohn um Geld zum Leben gebeten. Dafür habe er ihm von Mai bis Dezember 2016 fünfmal etwas geschickt, "ich habe nicht an seine Eigenschaft als Kämpfer gedacht", beteuerte der Angeklagte. Der Sohn kam 2017 bei einem Anschlag in Syrien ums Leben. "Er war Kanonenfutter für den IS."

Ein Zeuge vom oberösterreichischen Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) sah keine radikalextremen Tendenzen beim Angeklagten. Der Staatsanwalt meinte, der Mann habe das Geld aus falsch verstandener Vaterliebe überwiesen. Doch auch, wenn er annahm, das Geld sei für den Sohn persönlich gewesen, sei das laut Gesetz doch eine Unterstützung des Terrorismus.

Der Verteidiger betonte, sein Mandant sei kein Sympathisant des IS, führte das Eltern-Kind-Verhältnis als moralische Verpflichtung ins Treffen und bat um einen Freispruch oder ein mildes Urteil. "Jeder, der Kinder hat, wird mich vielleicht verstehen", verantwortete sich der Angeklagte.

Das Schöffengericht sprach den Mann der Terrorismusfinanzierung schuldig. Der Angeklagte habe gewusst, dass sein Sohn beim IS ist, und ihm dennoch Geld zukommen lassen. Der Gesetzgeber habe sich dazu entschlossen, das zu strafen, auch wenn die Mittel für den eigenen Bedarf seien. Der 61-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, bedingt auf drei Jahre, sowie 360 Euro Geldstrafe. Als erschwerend wertete das Gericht die fünfmalige Tat, als mildernd die Unbescholtenheit und das Mitwirken im Verfahren.

