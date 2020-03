Chinesische Medien berichten vom Selbstversuch einer Wissenschaftlerin im Generalsrang mit einem Covid-Impfstoff. Konkrete Ergebnisse präsentierten sie jedoch nicht.

Mit entschlossenem Blick steht Chen Wei in einem fensterlosen Raum, hinter sich die rote China-Fahne mit Hammer und Sichel. Gekleidet ist die Chinesin mit der Kurzhaarfrisur in militärischer Tarnuniform. Den Ärmel am rechten Oberarm hat sie aufgeknüpft, damit eine Ärztin in Schutzanzug ihr eine Spritze injizieren kann.