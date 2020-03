Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Kein Konsens in der Flüchtlingsfrage: Kanzler Sebastian Kurz kontert Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sagt, dass es „keine zusätzliche freiwillige Aufnahme“ von Flüchtlinge geben werde. Doch damit nicht genug - Justizministerium Zadic wiederum kontert Kurz. Sie wolle sehr wohl Frauen und Kinder aus Krisenregionen ins Land holen. Mehr dazu

Und das Coronavirus? In Österreich gibt es mittlerweile 28 bestätigte Fälle. Jener des schwer erkrankten Anwalts in Wien gibt Rätsel auf: Er gilt nicht als Verursacher der drei weiteren Infektionen in seiner Kanzlei (mehr dazu). Indes dürfen österreichische Touristen nicht mehr nach Israel einreisen (mehr dazu). Außerdem ist vermutlich erstmals eine Coronavirus-Ansteckung von Mensch zu Tier nachgewiesen worden (mehr dazu). China wiederum spricht von einem Durchbruch bei Corona-Impfstoff (mehr dazu - premium).

Was Sie heute noch wissen sollten

Milliardär Bloomberg gibt auf: Nach seiner empfindlichen Niederlage am „Super Tuesday“ zieht der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, seine Bewerbung für die US-Präsidentschaftskandidatur bei den Demokraten zurück. Damit kommt es zum Duell Joe Biden gegen Bernie Sanders. Mehr dazu

Ramelow wird Ministerpräsident von Thüringen: Linkspolitiker Bodo Ramelow ist im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes gewählt worden.

Doskozil wieder am OP-Tisch: Der Landeshauptmann unterzieht sich nächste Woche einer dritten Stimmband-Operation und fällt einige Wochen aus, schreibt Thomas Prior. Mehr dazu [premium]

Drei neue Generalräte für die Nationalbank: Die türkis-grüne Regierung greift für das Kontrollorgan der Notenbank auf durchaus prominente Namen zurück: Zwei Personen mit Nähe zur ÖVP und eine Universitätsprofessorin, weiß Hanna Kordik. Mehr dazu

Finanzminister Blümel ist Vater: Moderatorin Clivia Treidl und Finanzminister Gernot Blümel sind Eltern einer Tochter geworden. Das Mädchen heißt Josefine. Eine Auszeit nimmt sich der Minister keine. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Frauen und Kinder zuerst - warum? Mehrere Politiker, darunter Werner Kogler, schlugen vor, aus den Flüchtlingslagern in Lesbos bevorzugt Kinder und Frauen in die EU aufzunehmen. Ist das nicht eine Diskriminierung der Männer? Und woher kommt diese Maxime? Diesen Fragen ist Thomas Kramar nachgegangen. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Wir sind besser als dieser Präsident. Also steht wieder auf und holt Euch das Land zurück." Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden feiert seinen Erfolg bei den Vorwahlen der Demokratie am "Super Tuesday".

Worüber heute diskutiert wird

Gibt es ein Recht zu sterben? Ein deutsches Urteil sorgt auch in Österreich für Debatten. Es geht um Menschenwürde, das Recht auf Leben und das Berufsbild der Ärzte. Wie stehen Sie zum Thema Sterbehilfe? Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

Bauer sucht Sinn. Dominik Barta hat mit „Vom Land“ einen einsichtsvollen Roman darüber verfasst, wie man heutzutage am Land lebt - inklusive Flüchtlingen und Erbschaftsverweigerung. Mehr dazu

Was morgen passiert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt am Donnerstag anlässlich des Internationalen Frauentages (8. März) zu einer Podiumsdiskussion in die Hofburg.

Das Ölkartell OPEC und mit ihm verbundene Förderländer treffen sich Donnerstag und Freitag in Wien. Experten rechnen damit, dass sie ihre Produktion erneut kürzen werden.

Bild des Tages

Beim Militärtreffen „Cobra Gold“ trainieren Soldaten aus mehreren Ländern das Überleben – im Bild das Trinken von Schlangenblut. (c) Reuters

