Italien sperrt alle Schulen und Universitäten

Italien sperrt wegen der Coronavirus-Krise alle Schulen und Universitäten. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit. Diese Maßnahme gilt im ganzen Land bis 15. März.

Die Regierung arbeite an einer Verordnung mit Vorbeugungsmaßnahmen, die noch am Mittwochabend verabschiedet werden soll, so Premierminister Giuseppe Conte. Das italienische Gesundheitssystem sei zwar solide, es dürfe jedoch nicht überlastet werden. Daher seien rigorose Maßnahmen zur Ausbreitung der Infektionen dringend notwendig. Italien arbeite mit "voller Transparenz", um die Epidemie einzugrenzen, erklärte der Premier.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Die Zahl der Infizierten stieg auf 2706, sagte Italiens Zivilschutzchef, Angelo Borrelli, bei einer Pressekonferenz in Rom. Am Vortag waren es noch rund 2500 Infizierte und 79 Tote; am Mittwoch waren es 107 Tote. 3,47 Prozent der Infizierten seien bisher gestorben, so Borreli. Mittlerweile gibt es in fast allen Regionen Fälle, die meisten allerdings nach wie vor in der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien.

(APA/dpa)