Leben in Quarantäne: „Alles flauschig“

Rund 350 Menschen sind derzeit für zwei Wochen – größtenteils kerngesund – in behördlich verordneter häuslicher Quarantäne. Wie lebt man damit? Ein Salzburger erzählt.

Salzburg/Wien. Philipp Obermair ist guter Dinge. „Mir geht's sensationell. Ich habe lang ausgeschlafen, ich kann effizienter arbeiten als im Hotel, ich liege viel auf der Couch, hab die ganze Wohnung aufgeräumt, und Bier schmeckt mir auch noch immer. Alles flauschig.“ Es könnte auch anders sein – immerhin ist der Salzburger seit Sonntag in Hausarrest. Und dass sein Betrieb − Obermair ist der Junior-Chef des Salzburger Yoho-Hostel − gerade in den Schlagzeilen war, weil ein danach an Covid-19 erkrankter Deutscher dort genächtigt hatte, das fänden viele Unternehmer auch nicht lustig.