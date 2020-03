SPÖ Wien: Der Verlust der roten Autorität

Der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße dürften die Turbulenzen wenig Freude bereiten.

Immer öfter stellen sich rote Bezirksorganisationen gegen Kandidaten, die den Sanktus der Parteispitze haben. Damit stellt sich die Frage: Was ist los in der SPÖ?

Wien. Der Start in den Wahlkampf verläuft für die SPÖ nicht gerade ideal. Grund dafür sind parteiinterne Auseinandersetzungen und Befindlichkeitsstörungen in mehreren Bezirken, die nun aufbrechen – weil es um Mandate für die Wien-Wahl im Herbst geht, also um die besten Plätze auf den roten Wahllisten. Und hier werden alte Rechnungen beglichen und wird eigenen Interessen nachgegangen – auch, weil die SPÖ laut Umfragen mit weniger Mandaten als bisher rechnen muss.