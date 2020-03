Deutschland: Fünf junge Männer wegen Vergewaltigung angeklagt

Eine 14-Jährige war in Ulm (Baden-Württemberg) von teils minderjährigen Asylwerbern unter Medikamente gesetzt und wiederholt missbraucht worden.

Die Staatsanwaltschaft Ulm (Baden-Württemberg) hat fünf junge Asylwerber wegen mehrfacher Vergewaltigung einer 14-Jährigen angeklagt. Die Beschuldigten im Alter von 14 bis 24 Jahren sollen ihr zu Halloween im Oktober eine mit Betäubungsmittel versetzte Flüssigkeit eingeflößt und sie anschließend in wehrlosem Zustand mehrfach sexuell missbraucht haben.

Zuvor hatten zwei der Angeklagten das Opfer in der Ulmer Innenstadt kennengelernt und dazu überredet, mit ihnen in ihre Unterkunft zu fahren. Dort soll es am Abend sowie am Folgetag zu den Vergewaltigungen gekommen sein. Die Beschuldigten stammen aus dem Iran, Irak und Afghanistan. Drei von ihnen sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Ein Angeklagter gestand demnach, die übrigen bestreiten die Vorwürfe bisher.

Über die Eröffnung eines Prozesses entscheidet nach einer Prüfung der Anklage das Ulmer Landgericht.

(APA/DPA)