Eine neue Doku nähert sich der Fotografin Elfie Semotan. Ein Gespräch über ihre ersten Bilder, das allzu sanfte Wien und einen wilden Truthahn.

Rolando Villazón, mit dem sie gemeinsam bei Stermann und Grissemann zu Gast war? „Ein sehr sympathischer Mensch. Er erscheint so unkompliziert“, berichtet Elfie Semotan. Wie einer, dem es möglich sei, „so ganz nach außen gerichtet alles von sich zu geben – und es ergibt auch Sinn und ist lustig“. Ihr selbst fällt das nicht so leicht, „ich bin da einfach anders gebaut. Obwohl ich mich natürlich dauernd in Abenteuer stürze, mein Leben lang, weil ich es einfach wissen will: Ob's geht, wie es geht.“