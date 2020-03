So lasset uns nicht mehr die Hände reichen

Im Kampf gegen das Coronavirus erlahmt in Italien das soziale Leben, und Frankreich stellt das Händeschütteln ein. Hier ein vorsorglicher Abgesang.

Geschlossen, verschoben, abgesagt: Ein Virus befällt, in seiner Mutation als Sicherheitsmaßnahme, unser gesamtes soziales Leben. Wer an diesem Wochenende in Paris die Mona Lisa lächeln sehen wollte, wurde ebenso enttäuscht wie die zum Stadtmarathon Angereisten. Das Österreichische Kulturforum in Berlin lässt sein nächstes Kammerkonzert ausfallen, gewiss keine Massenveranstaltung. Die Regierungen in der Schweiz und in Japan untersagen bis auf Weiteres alles, was Menschen in größeren Mengen zusammenführt. Diktatoren könnten feuchte Augen bekommen: Das Versammlungsverbot, eine ihrer liebsten Waffen der Unterdrückung, gilt plötzlich als hoch respektabel, ja als erste Staatenpflicht.