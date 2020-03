Causa Chorherr: Nun 22 Beschuldigte

Im Strafverfahren um den Verein S2arch wird bereits gegen 22 Personen ermittelt. Vereinsvorstand war Ex-Grünen-Politiker Christoph Chorherr.

Wien. Seit zwei Jahren ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Zuletzt hat sich die Zahl der Beschuldigten stark erhöht – auf 22 Personen. Die Rede ist vom Verein S2arch, der vom früheren Planungssprecher der Wiener Grünen Christoph Chorherr geleitet wurde. Immobilieninvestoren zählten zu den Spendern.

Die WKStA prüft, ob Chorherr als Planungsstadtrat auf städtische Flächenwidmungsverfahren zugunsten von Spendern Einfluss genommen hat. Chorherr bestreitet dies entschieden. Die Ausweitung des Kreises der Verdächtigen ist darauf zurückzuführen, dass nun auch die Spender als Beschuldigte geführt werden. Dass diese von der Behörde befragt werden, findet Chorherr im ORF-Interview („Wien Heute“) „total in Ordnung.“ Aber: „Mich befremdet, dass – bevor sie aussagen – alle diese Spender als Beschuldigte geführt werden. Das heißt: Quasi Generalverdacht ist, dass jemand gespendet hat und deshalb schon Übles getan hat.“ Er sei sicher, dass das Verfahren eingestellt werde.

Gegenstand des 2004 gegründeten Vereins war bzw. ist die Errichtung von Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen in Südafrika. Die Stadt Wien förderte den Verein bis 2016 mit insgesamt 550.000 Euro.

Bestechung, Bestechlichkeit?

Indessen bestätigte WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl der „Presse“, dass das Verfahren weiterhin wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, der Bestechlichkeit und der Bestechung laufe. Wie lang dieses noch dauert, lasse sich nicht sagen. Täubl erinnerte aber daran, dass es noch im Jänner elf Beschuldigte gegeben habe, sich deren Zahl also verdoppelt habe, weshalb man insofern noch eher am Anfang stünde.

In Bezug auf einen Teilaspekt des Verfahrens sei jedoch schon ein Vorhabensbericht an die Oberbehörde geschickt worden. Welches „Vorhaben“ darin enthalten ist, wollte die Sprecherin nicht sagen. Damit ist vorerst unklar, ob die WKStA das Verfahren einstellen oder Anklage erheben will. Denkbar ist auch, dass die Oberbehörde weiterführende Ermittlungen verlangt.

Indessen ist die Causa auch Thema der aktuell im Wiener Rathaus laufenden Untersuchungskommission. Diese dreht sich um parteinahe Vereine, mehrheitlich um solche, die einst im Dunstkreis der SPÖ gegründet wurden.

Wie berichtet hatte Ende Februar Förderreferent Bernhard Bouzek von der Magistratsabteilung 27 erklärt, dass die Schulprojekte des Vereins den Förderkriterien der Stadt entsprochen hätten. „Aber es wäre wünschenswert gewesen, wenn der Verein genauer angeführt hätte, was mit dem Geld passiert ist.“

Chorherr selbst soll dann am Mittwoch nächster Woche (11. März) als Auskunftsperson vor der U-Kommission des Gemeinderates aussagen. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2020)