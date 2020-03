Weniger Tote auf und abseits der Pisten

Bilanz. Zahl der Verletzten annähernd gleich geblieben.

Wien. Bilanz der Wintersaison 1. November bis 1. März: Die Zahl der Lawinentoten hat sich von 18 auf sechs deutlich verringert; die Zahl der Toten im alpinen Gelände insgesamt ist von 86 auf 82 zurückgegangen.

Die Zahl der Verletzten auf Pisten oder Skirouten in Österreich liegt bei 2975 und ist damit fast ident zum Vorjahr mit 3005 Verletzten. Dies teilten das Kuratorium für Alpine Sicherheit, die Alpinpolizei und die Bergrettung am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bei den Toten im organisierten Skiraum gab es heuer jedoch einen Anstieg von 15 in der Saison 2018/19 auf 28, das Zehnjahresmittel liegt bei 25. Im Winter 2019/20 kamen 15 Personen durch eine Herz-Kreislauf-Störung, sechs Wintersportler bei einem Sturz, fünf beim Aufprall gegen ein Hindernis sowie je eine Person durch Absturz und Kollision ums Leben. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2020)