Wien will EVN-Anteil: Fusion im Filz der Stromwirtschaft

Steigt Wien wirklich bei der EVN ein, ist einer der letzten ausländischen Konzerne weg. Nach 20 Jahren Liberalisierung teilen die alten Landesversorger das Geschäft noch immer unter sich auf.

Wien. Im aufkeimenden Wiener Wahlkampf schlug die Nachricht ein wie eine Bombe: Die Wiener Stadtwerke wollen 870 Millionen Euro auf den Tisch legen, um der deutschen Energie Baden-Württemberg (EnBW) deren 29-Prozent-Anteil an der niederösterreichischen EVN abzunehmen. Politiker aus Niederösterreich seien in Wien vorstellig geworden, um den Einstieg eines Private-Equity-Investors zu verhindern, berichtet Bloomberg. Daraufhin hätten die Wiener den unerwünschten Interessenten eben überboten. Prompt wollten die Neos wissen, ob das Geld nicht besser in der Sanierung von 500 Schulen angelegt wäre.