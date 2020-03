Zahl der Kino-Besucher seit Jahrzehnten konstant

Weder das Fernsehen noch DVDs und Streamingdienste konnten dem Kino etwas anhaben.

Wien. Kaum eine Zahl hält sich im Unterhaltungssektor seit Jahrzehnten so konstant wie die der Kinobesuche. Rund 15 Millionen Menschen gehen in Österreich jedes Jahr ins Kino – in einem schwachen Jahr sind es etwas weniger, in einem starken mit vielen Blockbustern (wie vergangenes Jahr) etwas mehr.

Weder die Zahl der Kinos noch das Aufkommen des Fernsehens, der DVDs und Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime hatten einen nachhaltigen Einfluss auf Kinobesuche. Das ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen: den Eventcharakter eines Kinobesuchs und die technologischen Fortschritte wie 3-D und 4-D. Und vielleicht noch auf den Umstand, dass Kino eine vergleichsweise günstige Form der Unterhaltung bietet, kosten Karten doch für gewöhnlich zwischen sieben und zwölf Euro. Im Schnitt geben Österreicher allerdings 20 Euro pro Kinobesuch aus – zumeist für Popcorn und Getränke, an zweiter Stelle für Nachos. Wie aus einer Befragung aus dem Jahr 2017 hervorgeht, sieht sich jeder vierte Österreicher mindestens einmal im Jahr einen Film im Kino an. Am liebsten an Samstagen und Freitagen, vorzugsweise Hauptabendvorstellungen circa um 19 Uhr.

Für die Mehrheit der Österreicher spielt die Jahreszeit keine Rolle, sie gehen im Sommer genauso gern ins Kino wie im Winter. Rund zwei Drittel der Kinogänger bevorzugen 3-D-Versionen von Filmen.

20 Prozent bleiben zu Hause

Knapp 20 Prozent der Befragten gehen nie oder sehr selten ins Kino – als Grund geben sie an, lieber zu Hause fernzusehen. Für Streifen in der Originalsprache (mit Untertiteln) entscheiden sich nur wenige, die überwiegende Mehrheit sieht Filme lieber in der synchronisierten Fassung – am liebsten Komödien vor Action- und Abenteuerfilmen sowie Thrillern.

Hauptanlass für einen Kinobesuch ist ein neu angelaufener Film, meist ein Hollywood-Blockbuster. Ins Kino gehen vor allem Jüngere. Sie sind es auch, die das meiste Geld ausgeben. (kb)

