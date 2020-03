Sony World Photo Award für Steirer Matthias Pall

Die Landesgewinner des Fotopreises stehen fest. In Österreich hat Matthias Pall mit einem Porträt gewonnen.

Die Sony World Photography Awards werden jedes Jahr in mehreren Kategorien vergeben, an Profis, Amateure, Nachwuchsfotografen – und auch Landessieger werden gekürt. Der Preis für Österreich geht heuer an den Steirer Matthias Pall für ein Frauenporträt. „Das Foto ist in Wien im Eingangsbereich einer U-Bahn Station entstanden“, erzählte der Fotograf der „Presse“. Das Shooting habe an einem sonnigen Nachmittag stattgefunden und lediglich zehn Minuten gedauert.

Das Bild zeige Vivienne, ein Model aus Deutschland. „Fasziniert war ich von Anfang an von ihrem außergewöhnlichen Gesicht mit den vielen Sommersprossen“, so Pall. Er habe schon vorher mit ihr zusammengearbeitet. Mit dem Bild, habe er ihre Natürlichkeit und Individualität zum Ausdruck bringen wollen.

Das Foto von Matthias Pall entstand an einem sonnigen Nachmittag vor einer U-Bahn-Station (c) Matthias Pall/Sony World Photography Awards

Von dem Fotopreis wurde der Steirer überrascht. Denn er habe spontan nur dieses eine Bild eingereicht. Pall fotografiert ausschließlich in Schwarz-Weiß: „Farblooks folgen in der Fotografie vielen Trends - sie kommen und gehen, doch ein Bild in Schwarz-Weiß wird immer zeitlos bleiben“, erklärt er.

Sein Foto wird bei der Sony-World-Photography-Awards- Ausstellung vom 17. April bis zum 4. Mai im Somerset House in London zu sehen sein. Insgesamt wurden heuer 345.000 Bilder eingereicht, davon 190.000 in der für Amateure offenen Kategorie, aus der auch die Landesgewinner ausgesucht wurden. Die Sieger aller Kategorien und des Hauptpreises werden am 16. April bekannt gegeben.