Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die Türkei plant offenbar einen Showdown an der Grenze und treibt die Eskalation weiter voran. Polizei und Militär drängen Tausende von Flüchtlingen zusammen, um Griechenland zu zwingen, die Grenzen zu öffnen. Das berichten Alfred Hackensberger und Murat Bay. Viele Flüchtlinge werden dabei von türkischen Sicherheitskräften unter Druck gesetzt. „Uns sagten Polizisten, entweder deportieren wir euch in den Iran, oder ihr steigt in den Bus, der euch an die Grenze bringt“, erzählt ein junger Mann aus dem Iran. Mehr dazu [premium]

Das Coronavirus-Update: In Österreich hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen um acht auf 37 Fälle erhöht. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die ersten Patienten wieder als gesund gemeldet wurden (mehr dazu). Indes hat der US-Bundesstaat Kalifornien den Ausnahmezustand erklärt, die Schweiz den ersten Todesfall vermeldet (mehr dazu) und Israel den Zeitpunkt verkündet, ab dem der Einreisestopp für Österreicher gilt (Freitag, 8 Uhr) (mehr dazu). Nach Tadschikistan dürfen Österreicher schon seit ein paar Tagen nicht mehr einreisen.

Das Wichtigste im Überblick

Mann stirbt nach Stichen, Frau festgenommen: Ein 37-jähriger Mann ist nach zwei Stichen mit einem Messer in seiner Wohnung in der Obersteiermark verblutet. Seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin wurde festgenommen. Mehr dazu

Österreichs Song-Contest-Beitrag: Heute wurde der österreichische Songcontest-Hit „Alive“ von Vincent Bueno erstmals im Radio gespielt. Der Eurovision Song Contest findet am 16. Mai im niederländischen Rotterdam statt. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

So lasset uns nicht mehr die Hände reichen: Im Kampf gegen das Coronavirus erlahmt in Italien das soziale Leben, und Frankreich stellt das Händeschütteln ein. Ein vorsorglicher Abgesang von Karl Gaulhofer. Mehr dazu [premium]

Die Geschichte der Wiener Kinos: Das Filmarchiv zeichnet im Metro-Kino erstmals die Geschichte der Wiener Kinos nach, schreibt Mirjam Marits. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Schuhplattln statt Handshake: Die Queen verleiht Orden in Coronazeiten behandschuht, das Merkelflügelchen steht nur der Kanzlerin, Schuhplattln erlebt als Paartanz eine Renaissance. Händeschütteln sei überschätzt, meint Daniel Kalt. Mehr dazu [premium]