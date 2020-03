Comeback nach 15 Jahren: Helmut Lang zeichnete T-Shirt-Kollektion

(c) imago/Runway Manhattan (Alexander C. Luque)

Anlässlich einer ihm gewidmeten Ausstellung in den USA widmet sich der Wiener Designer Helmut Lang doch wieder der Mode.

Nach einer 15 Jahre langen Abwesenheit von der "Szene" widmet sich der Wiener Designer Helmut Lang doch wieder der Mode. Der 64-Jährige, der in den 90er-Jahren mit minimalistisch-avantgardistischer Damen- und Herrenmode im oberen Preissegment weltweite Bekanntheit erlangte, hat eine limitierte Auflage einer neuen T-Shirt-Serie auf den Markt gebracht.

Anlass ist eine retrospektive Schau über Helmut Langs Mode, die vom 15. März bis zum 16. August im Museum of Contemporary Art (MOCA) in Westport im US-Staat Connecticut geplant ist, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza" in ihrer Donnerstagsausgabe. Die Schau beleuchtet den Beitrag des Wieners in der Kultur und der Kunst. Kuratiert wurde die Ausstellung von Todd von Ammon.

Die Marke Helmut Lang steht seit 2006 im Besitz der japanischen Gruppe Link Theory Holdings. Die bisher letzte Herrenkollektion der Marke war 2004 am Laufsteg zu sehen. Das Unternehmen des Wiener Designers hatte Ende 2005 mehrere Millionen Euro an Verlusten verbucht. Seine Modegruppe hatte er an Prada abgegeben, die sie 2006 an die Link Theory Holdings weiterverkaufte. Danach zog sich Helmut Lang aus dem Modezirkus zurück.

Der einflussreichste Designer der 1990er-Jahre beschäftigt sich heute mit Kunst. Ohne den seit langem in den USA lebenden Lang hat sich sein ehemaliges Modelabel bisher nicht mehr behaupten können.

(APA)