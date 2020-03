App "Katwarn" informiert über Coronavirus-Schutzmaßnahmen

Seit 2012 ist die App Katwarn in Deutschland verfügbar, in Österreich seit 2017.

Die seit 2017 verfügbare App „Katwarn“ wird um Informationen zum Coronavirus angereichert. Damit soll die Verbreitung von Fake-News unterbunden werden.

Das app-basierte Bevölkerungswarnsystem "Katwarn" wird um Informationen zum Coronavirus erweitert. Die seit 2017 in Österreich verfügbare App gibt Tipps zu den Schutzmaßnahmen wie Händewaschen und richtiges Husten, aber auch die wichtigsten Kontakte zu dem Thema angeführt. Angeführt ist weiters die 24-Stunden-Hotline unter 0800 555 621 zu allgemeinen Fragen, aber auch die Telefonnummer 1450 für Menschen, die Symptome aufweisen und befürchten, erkrankt zu sein.

„Die Bevölkerung muss wissen, was lost ist und was passiert“, erklärte bei der Einführung der App in Österreich der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die App wurde als zusätzliche Informationsquelle zu den Sirenen, die im Notfall heulen, installiert.

Das Warnsystem ist eine Serviceleistung des Innenministeriums, das den Ländern - sie sind für Katastrophenschutz zuständig - zur Verfügung gestellt wird. In Deutschland gibt es die App bereits seit 2012 und zählt rund drei Millionen Nutzer.

In der App kann man auch sicher sein, nicht durch Fake-News verunsichert zu werden. Für die Informationen ist die Behörde zuständig, wodurch diese auch verifiziert sind. Bei der Präsentation nannte Sobotka den Amoklauf von München als Beispiel, als am 22. Juli 2016 ein 18-Jähriger im und am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschoss. Die Nachricht von einem Blutbad machte via Social Media die Runde, plötzlich gab es - und niemand wusste warum - auch in der Innenstadt Alarm, Menschen verließen fluchtartig die Straßen und aufgrund einer Fehlinfo wurde sogar der Hauptbahnhof geräumt.

(bagre)