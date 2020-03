Coronavirus: Geburtskirche bleibt zu, erster Todesfall in der Schweiz

Das Coronavirus verbreitet sich auch am Donnerstag weiter. In Deutschland sind die Fälle sprunghaft angestiegen. Ein mit Spannung erwarteter Staatsbesuch wurde abgesagt. Die akutellen Entwicklungen.

Nun hat auch Südafrika den ersten Fall gemeldet: Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass eine Person positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet wurde. Es handelt sich um einen 38-Jährigen, der zuvor mit seiner Frau Urlaub in Italien gemacht hatte. Er war in einer Reisegruppe unterwegs.

Das Virus verbreitet sich weiter. In Indien, dem Schwellenland mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern, gibt es bislang 30 bestätigte Infektionen. Doch aus Angst vor einer Ausbreitung hat die Regierung veranlasst, dass etwa in der Hauptstadt Neu Delhi alle Volksschulen bis Ende des Monats geschlossen bleiben. Auch müssen sich internationale Reisende an den Flughäfen im Land Fieber messen lassen. Überhaupt gibt es ein Einreiseverbot für jene, die sich unlängst in jenen Gegenden aufgehalten haben, wo das Virus verbreitet ist, darunter Italien, China, Südkorea, Iran oder Japan. Und: Der für den 13. März geplante EU-Gipfel mit Indien in Brüssel ist verschoben worden.

Erst vor ein paar Tagen wurden zwei Mitglieder einer italienischen Reisegruppe im westindischen Rajasthan positiv auf das Virus getestet. Die Behörden stellten anschließend die rund 20 übrigen Mitglieder der Reisegruppe in Neu Delhi unter Quarantäne.

In Italien bleibt die Lage heikel. Zum einen gibt es in Südtirol einen neuen Fall: Ein Mann wurde im Krankenhaus Bozen positiv getestet, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Donnerstag mit. Bislang gab es in der autonomen Provinz einen bestätigten Verdachtsfall, es handelt sich um einen 31-Jährigen. Der Mann hatte sich in der Ortschaft Castiglione d'Adda in der Lombardei aufgehalten, in der die Infektion ausgebrochen war. Sein Zustand sei weiterhin gut, hieß es am Donnerstag. Er wird voraussichtlich in den nächsten Tagen in die häusliche Isolation entlassen.

Zum anderen ist die Zahl der Toten in Italien auf 107 gestiegen, die Zahl der Infizierten hingegen stieg auf 2.706. Damit ist Italien das vom Coronavirus am stärksten betroffene Land. Am Vortag waren es noch rund 2.500 Infizierte und 79 Tote. Mittlerweile gibt es in fast allen Regionen Fälle, die meisten allerdings nach wie vor in der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien.

Die italienische Wirtschaft stöhnt. Die Flughäfen im Land sind wegen der Coronavirus-Epidemie mit einem dramatischen Passagierrückgang konfrontiert. Während mehrere Fluggesellschaften, darunter die AUA, die Zahl der Flüge nach Norditalien stark reduziert haben, ist der Flugverkehr nach Mailand im Zeitraum zwischen dem 15. Februar und dem 2. März um 49,7 Prozent eingebrochen. Zudem haben mehrere Luxusdesigner ihre Für diesen Frühjahr angesetzten „Cruise"-Shows abgesagt, etwa Prada, Gucci, Versace und Armani.

Mit Spannung erwarteter Staatsbesuch abgesagt

Aus Polen kommt die Nachricht, dass der erste bestätigte Patient sich zuvor längere Zeit im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen aufgehalten hat. Er war während der Karnevalssaison dort und befindet sich nun in Behandlung. In Deutschland selbst sind die Neuinfektionen sprunghaft angestiegen: Innerhalb eines Tages waren es 109 Fälle mehr, hieß es am Donnerstag Vormittag. Somit sind in Deutschland 349 Fälle bekannt.

Indessen meldete die Schweiz den ersten Todesfall: Eine mit dem Erreger infizierte Patientin sei in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in Lausanne gestorben, teilte die Polizei im Kanton Waadt mit. Die 74-Jährige war am Dienstag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Für sie bestand ein erhöhtes Risiko, sie litt an einer chronischen Erkrankung. In der Schweiz wurden bisher 58 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

In Tschechien ist die Zahl der bestätigten Infektionen auf acht gestiegen. Sie werden auf Isolierstationen in Krankenhäusern in Prag sowie im nordböhmischen Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) behandelt. In allen Fällen handelt es sich um Menschen, die zuvor im stark betroffenen Norditalien gewesen waren.

In Kalifornien, USA, ist das erste Todesopfer bestätigt worden. Zuvor gab es bereits zehn Opfer im Staat Washington, wo das Virus erstmals in den USA aufgetaucht war. Um eine Ausbreitung einzudämmen, hat Kalifornien nun beschlossen, den Ausnahmezustand auszurufen.

Das Coronavirus ist auch der Grund, warum ein mit Spannung erwarteter Staatsbesuch abgesagt wurde: Chinas Präsident Xi Jinping sollte eigentlich im April nach Japan reisen. Es wäre der erste Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten in Japan seit mehr als zehn Jahren gewesen.

Während in China die Zahl der Neuinfektionen leicht angestiegen ist - die Behörden meldeten für Mittwoch 139 Neuinfektionen, die Zahl der Toten stieg um 31 auf 3012 -, meldete auch Slowenien am Mittwochabend den ersten Fall. Der Betroffene war aus Marokko über Italien nach Slowenien zurückgekehrt. Er befindet sich unter Quarantäne. Zuvor hatte Ungarn die ersten zwei Coronavirus-Fälle bekanntgegeben. Es handelte sich um zwei iranische Studenten, "die wir sofort ins Krankenhaus bringen mussten", teilte Ministerpräsident Viktor Orban auf Facebook mit.

Zweiwöchige Quarantäne in Israel

Im Iran selbst bleibt die Lage schwierig. Die Schulen und Hochschulen bleiben mindestens bis zum 19. März geschlossen. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianusch Dschahanpur, teilte mit, dass bisher 23.237 Menschen auf das Virus getestet worden seien. Bei 3.513 von ihnen sei eine Infektion nachgewiesen worden - im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um 591 Fälle. Die Zahl der Todesopfer stieg den Angaben zufolge um 15 auf 107. Am schlimmsten von der Epidemie betroffen sind die Provinzen Teheran, Kom, Gilan und Isfahan. Irans Gesundheitsminister hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus die Bevölkerung aufgefordert, weniger mit Bargeld zu bezahlen.

Israel hat inzwischen drastische Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ab Freitag, 8.00 Uhr Ortszeit, gilt Einreiseverbot für sämtliche Reisende aus Österreich sowie Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz. Davon ausgenommen sind israelische Staatsbürger, Personen mit gültigem Aufenthaltsstatus in Israel sowie Personen, die sich in Israel 14 Tage in Heimquarantäne begeben können.

Die zweiwöchige Quarantäne müssen auch israelische Staatsbürger und Personen mit Aufenthaltsstatus einhalten. Für Reisende ist dafür eine taugliche Unterkunft wie eine Wohnung, ein Haus oder Ähnliches vorgeschrieben. Hotels erfüllen diese Kriterien nicht, betonte das Außenministerium. Dadurch fällt Israel für Urlaubsreisende de facto als Destination weg.

Indessen haben Behörden im Westjordanland die weltberühmnte Geburtskirche in Betlehem schließen lassen. Zuvor hatte das palästinensische Gesundheitsministerium den Notstand im Bezirk Bethlehem ausgerufen. Für die kommenden 14 Tage sollten Schulen, Moscheen und Kirchen geschlossen bleiben sowie Veranstaltungen abgesagt werden. Alle Hotel-Reservierungen für Touristen sollten storniert werden. Laut Medienberichten gibt es in einem Hotel nahe Bethlehem vier Verdachtsfälle von SARS-CoV-2.

(APA/red.)