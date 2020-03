Der Mensch, ein Redewesen

Kommunikation verbindet. Und schlägt Ideen-funken. Vor allem, wenn Möbel und Design die Menschen beim Austausch unterstützen.

Wie das Wiener Kaffeehaus würden ja gern viele sein: Büros vor allem. Denn jenen Orten sagt man nach, dass Gespräche dort noch ein bisschen besser laufen als anderswo. Und welchen Grund außer das Reden könnte es sonst geben, dass es Räume wie Büros überhaupt noch gibt? Den Rest – oder die Arbeit – könnte man auch woanders erledigen. Das gegenseitige Vertrauen schaffen, Feedback einholen, Verbindlichkeit erzeugen, Gemeinschaft bilden – all das braucht einen Ort. Und dass an ebendieser Stelle, zu der man täglich von zuhause aufbricht, die Kommunikation auch funktioniert, daran sind die Möbel und ihr Design nicht ganz unbeteiligt.



Schon in der Blütezeit des Wiener Kaffeehauses in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das schon so. Der klassische Kaffeehausstuhl von Thonet mit der Nummer 214 war so leicht, dass man mit ihm schnell einmal hier am Tisch und dann wieder dort in der Nische beim Gespräch andocken konnte. Ohne diese Möbel wäre die Kommunikationskultur im Kaffeehaus vielleicht eine ganz andere geworden. Und vielleicht hätte die eine oder andere Idee, politischer, literarischer oder philosophischer Art, dann gar nicht so gezündet.