Unterwegs in Nordirland: Regen ist nur ein Wort

Unterwegs in den Mourne Mountains und im Grenzgebiet von Nordirland zur Republik. Die einzige Unwägbarkeit für den Wanderer ist das Wetter.

Steil und unbarmherzig führt der Granit-wanderweg dem Slieve Donard entgegen, dem mit 849 Metern höchsten der zwölf Gipfel der Mourne Mountains. Der Pfad beginnt gleich über dem Hafen von Newcastle, wo sich wie jeden Morgen uner-schrockene Einheimische zum Baden in der Irischen See treffen; später folgt er den Schienen, auf denen einst Granit aus den Bergen zum Verladen gebracht worden ist. Über dem Hafen erinnern die farbenfrohen Häuschen der „Widows’ Row“ an einen schicksalhaften Jännertag 1843. Die ganze Flotte aus Newcastle und Umgebung fuhr bei wolkenlosem Himmel aufs Meer hinaus, als plötzlich ein Orkan heraufzog. 76 Männer kamen um und hinterließen 27 Witwen und 118 Kinder. Zehn Jahre sollte es dauern, bis aus dem für sie gesammelten Geld die kleinen Cottages entstanden sind; viele Frauen waren da längst mit ihren Kindern ausgewandert.



Das unberechenbare Wetter, das den Fischern zur Katastrophe wurde, ist bis heute charakteristisch für Nord­irland. Bei strahlendem Sonnenschein verlässt man das Haus, um wenige Minuten später unter einem Rhododendron vor Regenguss oder Hagelschauer Schutz zu suchen. An Land ist es immerhin leichter als auf See, die Angriffe durch Wind und Wetter zu parieren, und so entwickeln Wanderer schnell Geschicklichkeit darin, Regencapes an- und auszuziehen, zu verstauen und auszupacken.