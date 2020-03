Live Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Den Donnerstag dominierten die Themen Grenzkonflikt und Gesundheit. So treibt die Türkei die Eskalation weiter voran: Polizei und Militär drängten Tausende von Flüchtlingen zusammen, um Griechenland zu zwingen, die Grenzen zu öffnen. Ein neue große Aktion könnte unmittelbar bevorstehen, wie Alfred Hackensberger

und Murat Bay aus dem Krisengebiet berichten. Mehr dazu. [premium]

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich liegt unterdessen bei landesweit 42 bestätigten Fällen (darunter je der erste in Vorarlberg und Kärnten). Während sich rund 400 Personen in „Corona-Quarantäne“ befinden, wurden die ersten bestätigten Fälle, zwei Italiener in Tirol, wieder gesund aus dem Krankenhaus entlassen (mehr dazu). Karl Gaulhofer hat sich dem Thema indes in Form eines „vorsorglichen Abgesangs“ gewidmet. Konkret appelliert er: „So lasset uns nicht mehr die Hände schütteln.“ Der Hintergrund: In Italien erlahmt das soziale Leben, Frankreich stellt das Händeschütteln ein. Mehr dazu. [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Wien steigt bei EVN ein: In der Bundeshauptstadt hat sich eine „Fusion im Filz der Stromwirtschaft“ zugetragen, wie Matthias Auer analysiert. Gemeint ist: Die Wiener Stadtwerke zahlen hunderte Millionen Euro für ein knappes Drittel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN. Damit teilen sich nach 20 Jahren Liberalisierung die alten Landesversorger das Geschäft noch immer untereinander auf. Mehr dazu. [premium]

Jeder vierte Österreicher hat Migrationshintergrund, sagt Integrationsministerin Susanne Raab. Und rechnet vor: Seit 2015 hätten rund 200.000 Menschen um Asyl in der Republik angesucht, 110.000 hätten einen positiven Asylbescheid erhalten. Die Unterbringung in den Asylquartieren habe mehr als zwei Milliarden Euro gekostet, rund 70.000 Deutsch- und 100.000 Wertekurse wurden abgehalten. Mehr dazu.

Bundesheer auf Sparflamme: Die begonnenen Legislaturperiode hat für das Bundesheer nicht die erhoffte Budget-Erhöhung gebracht. Ganz im Gegenteil: Nach einer Steigerung im heurigen Jahr, die teils schon unter Türkis-Blau vereinbar wurde, sinkt das Budget des Bundesheeres von aktuell 0,64 Prozent des BIP bis 2023 auf 0,54 Prozent der Wirtschaftsleistung. Mehr dazu.

Die Rückkehr der Mikaela Shiffrin: Die US-Skirennläuferin will in der kommenden Woche in Aare ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup geben. Sie sei an einem Punkt angelangt, „an dem ich es mir gegenüber nicht mehr verantworten könnte, würde ich nicht versuchen, wieder an den Start zu gehen", sagte die zweifache Olympiasiegerin. Mehr dazu.

Austria is „Alive“: Österreich geht in diesem Jahr mit einem Retro-Funksong ins Tournament des 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam: Unter dem Titel „Alive" wird Vincent Bueno antreten - sein Lied wurde um 7.40 Uhr erstmals im „Ö3 Wecker“ zum Besten gegeben, sollten Sie das verpasst haben, können Sie es hier nachhören.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

„Pack das Haus ein, wir fahren!“ Sie können sich kein Grundstück leisten, wollen mobil sein – und ziehen in ein Tiny House. So machten das im Zuge der Finanzkrise von 2007 viele US-Amerikaner, mittlerweile ist der Trend auch in Österreich angekommen. Zwischen 40.000 und 200.000 Euro kostet hier eine solche Minimalbehausung (15 bis 45 Quadratmeter Wohnfläche). Wie es sich in einer solchen lebt, hat sich Antonia Löffler angesehen. Mehr dazu. [premium]

„Die App ist ein Aufschrei der Schüler.“ Die umstrittene Lehrer-Bewertungs-App „Lernsieg“ ist noch keine zwei Wochen online, wurde aber schon mehr als 200.000 Mal heruntergeladen. Kritiker beeindruckt das nicht, sie stoßen sich an der angeblich leichten Manipulierbarkeit. Und was sagt die Politik? Ulrike Weiser hat die neue Grünen-Mandatarin Sibylle Hamann im Rahmen der Serie „Mein erstes Jahr“ um Antworten gebeten. Mehr dazu. [premium]

Zitat des Tages

„Die Leistung im Training ist ganz gut, in den wichtigen Momenten bringen wir unser Bestes nicht auf den Platz.“ Das Zitat von Salzburg-Trainer Jesse Marsch, lässt Josef Ebner aufhorchen. Seiner Ansicht nach gilt: Wenn Sportler oder deren Coaches erst einmal von „guten Trainingsleistungen“ zu erzählen beginnen, dann ist die Krise nicht weit.

>>> Mehr dazu. [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Der, die oder das Pfand? Seit Sars-Cov-2 in Umlauf ist, liest und hört man ständig vom dem Virus - doch gehört zu diesem ein männlicher oder ein sächlicher Artikel? Rosa Schmidt-Vierthaler hat im Wörterbuch nach diesen und weiteren Besonderheiten gesucht und ein Quiz angefertigt.

Was morgen passiert

Von Neonschriften und Zuckerlfrauen: Das Filmarchiv zeichnet ab morgen, Freitag, im Metro-Kino in Form einer Ausstellung erstmals die Geschichte der Wiener Kinos nach. Diese beginnt, wie Mirjam Marits herausgefunden hat, auf der Kärntner Straße und hält durchaus so manche Überraschung parat. Mehr dazu. [premium]

Ehrung für Kickls „Reiterstaffel“: Das Prestigeprojekt von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) war nie wirklich im Einsatz, mittlerweile ist es ganz gestoppt worden. Am Freitag werden im Innenministerium Mitglieder der berittenen Polizei dennoch geehrt. Mehr dazu.

Bild des Tages

Die Gesichter von Missbrauchsopfern statt Transparenten. So gingen Aktivistinnen der Declic-Bewegung gestern in Bukarest auf die Straße. Ihr Ziel: ein Gesetz zur elektronischen Überwachung von Gewalttätern. (c) APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU (DANIEL MIHAILESCU)

>>> Mehr Bilder aus aller Welt