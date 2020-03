Exorzismus im Museum

(c) Christine Pichler

Die Eröffnungsschau der Albertina Modern im Künstlerhaus rechnet mit dem Ungeist der Nazi-Zeit ab und zeigt die österreichische Avantgarde nach 1945.

Noch schurln Handwerker, Restauratoren und Techniker durch das Gebäude und testen den Rollstuhl-Treppenlift, packen Bilder aus oder sorgen bei der Beleuchtung für den letzten Feinschliff. Doch schon beim Interviewtermin, rund drei Wochen vor der Eröffnung, kann man sagen: Das wird etwas Großes. Etwas anderes ist auch nicht zu erwarten, wenn Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder ein neues Museum auf die Beine stellt: 57 Millionen Euro hat die Restaurierung des Künstlerhauses gekostet, der Originalzustand um 1900 wurde wiederhergestellt – mit Stuckmarmor, Vergoldungen, Terrazzoböden und Deckenmalereien. Das Geld kommt von Hans Peter Haselsteiner, der auch für den laufenden Betrieb der Albertina Modern aufkommen wird: Eine der größten mäzenatischen Leistungen im Bereich der bildenden Kunst in Österreich.



Am 13. März sperrt die Albertina Modern ihre Pforten auf: „The Beginning“ heißt die Eröffnungsausstellung passenderweise, gezeigt wird Kunst in Österreich von 1945 bis 1980. Rund 360 Werke sind zu sehen, die Hälfte davon aus eigener Sammlung (vor allem aus der Sammlung Essl, die ja auch Hans Peter Haselsteiner gehört und der Albertina als Dauerleihgabe zur Verfügung steht), die andere Hälfte Leihgaben. Ein Kuratorinnenteam hat die Ausstellung zusammengestellt: Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Elisabeth Dutz, Berthold Ecker, Antonia Hoerschelmann und Angela Stief.