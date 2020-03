Jeder neunte Mensch wird 2050 über 80 sein

Von A wie Arbeitsbedingungen bis Z wie Zuwanderung: Um die Betreuung älterer Menschen zukünftig zu gewährleisten, muss die türkis-grüne Regierung möglichst rasch die Großbaustellen im Pflegebereich beseitigen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Die zu erwartende demografische Entwicklung – allen voran das Älterwerden der Babyboomer der 1960er-Jahre – macht das Thema der Pflege zu einem der drängendsten Themen für die türkis-grüne Bundesregierung. Zwar sind wir demografisch zurzeit fast noch in einer Erholungsphase, aber vor allem nach 2030 wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen rapide ansteigen. Ist heute jeder zwanzigste Mensch in Österreich über 80 Jahre, wird dies 2050 schon jeder neunte sein. Bezieht heute gut eine Viertelmillion der Österreicherinnen und Österreicher Pflegegeld, werden dies im Jahr 2050 eine Dreiviertelmillion sein.

Dieser Wandel wird nicht nur gravierende Folgen für die Gesellschaftsstruktur (samt makroökonomischer Effekte), sondern auch für die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen haben. Wifo-Berechnungen gehen von einer Steigerung der Nachfrage nach Pflegedienstleistungen (vor allem mobile und stationäre Pflege) im Ausmaß von gut 80 % bis 2030 und über 300 % bis 2050 aus. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt: Heute geben wir rund 0,6 % des BIPs für Pflegedienstleistungen aus, 2030 werden das in etwa 0,8 % sein und im Jahr 2050 1,4 %.

Das Pflegepotenzial sinkt

Diese Berechnung berücksichtigt nicht nur die demografische Entwicklung, sondern auch eine sich verbessernde Gesundheitsentwicklung, zu erwartende Kostensteigerungen im Pflegebereich aufgrund der Humankapitalintensität des Sektors und einen Rückgang der informellen Pflege. Das Pflegepotenzial von Angehörigen wird sich durch höhere Bildungsabschlüsse von Frauen, die zu einer stärkeren Arbeitsmarktintegration führen, aber auch durch die gesunkene Geburtenrate reduzieren. Diese Entwicklungen werden zu einer erhöhten Nachfrage nach Pflegedienstleistungen führen.

Politische Grundsätze wie „Mobil vor stationär“ sind richtig und wichtig. Doch Wifo-Berechnungen zeigen, dass die stark ansteigende Nachfrage nach stationären Pflegediensten auch bei einem zusätzlichen Fokus auf mobile Pflege nur etwas gedämpft werden kann. Es wird also keine erfolgreiche politische Strategie sein, einfach keine neuen Pflegeheime zu bauen.

Die demografischen Entwicklungen zeigen allerdings große regionale Unterschiede. Generell gilt, dass Städte aufgrund des Zuzugs Erwerbstätiger eine geringere Alterung aufweisen. In den Speckgürteln rund um die Städte wird es hingegen eine ältere Bevölkerungsstruktur geben. Diese unterschiedlichen Herausforderungen in der Pflegevorsorge erfordern verschiedene regionale Lösungsansätze und damit auch eine Einbindung der Länder und Gemeinden.

Regionale Lösungen gefordert

Wenn alle an einem Strang ziehen, dann muss auch der regionale Dschungel an unterschiedlichen Bedingungen für die Betroffenen und den Leistungsniveaus gelichtet werden. So ist es rational und ökonomisch nicht erklärbar, warum sich aktuell etwa die Zuzahlungen zu mobilen Diensten oder der Personalschlüssel in den Pflegeheimen zwischen den Bundesländern unterscheiden. Hier besteht Handlungsbedarf.

Nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl von Finanzströmen zwischen staatlichen Einheiten sind die Finanzierungsstrukturen der Pflege äußert komplex. Der Rechnungshof hat im Jahr 2011 aufgezeigt, dass hinter der Finanzierung eines Pflegeheimplatzes mit monatlichen Kosten von rund 3200 Euro insgesamt 19 Zahlungsströme mit einem Gesamtvolumen von 10.000 Euro auszumachen waren. Hier braucht es eine Entflechtung, die eine Finanzierung aus einer Hand ermöglicht.

Darüber hinaus müssen Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung der unterschiedlichen Gebietskörperschaften zusammengeführt werden. So wurden beispielsweise die für den Vollzug zuständigen Bundesländer durch die im Nationalrat beschlossene Abschaffung des Pflegeregresses vor große Probleme gestellt. Eine bessere Koordination zwischen den involvierten staatlichen Einheiten bzw. Gebietskörperschaften – also zwischen jenen, die die Regeln im Pflegebereich bestimmen können, und jenen, die für deren Ausführung und zum Teil für deren Finanzierung zuständig sind, ist Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzierung der Pflege.

Eine wahrscheinlich noch größere Herausforderung in der Pflege wird es sein, das nötige Pflegepersonal rekrutieren zu können. Schon jetzt kämpfen sowohl mobile als auch stationäre Dienste mit Personalmangel. Da die Nachfrage nach pflegerischen Diensten nur beschränkt zeitlich verschoben werden kann, bedeutet ein Personalmangel schon heute eine zunehmende Verdichtung des Arbeitsablaufs, in Urlaubs- und Krankenzeiten umso mehr. Sowohl das Wifo als auch die Gesundheit Österreich haben für die nächsten Dekaden einen starken Anstieg der Nachfrage nach Pflegekräften projiziert. Hier bedarf es Maßnahmen, die über klassische schulische Ausbildungswege hinausgehen. Finanzierte Weiterbildungen sowie finanziell unterstützte Umschulungsmöglichkeiten für Wiedereinsteigerinnen müssen weiter ausgebaut werden. Und schließlich ist eines klar: Ohne Migration wird die Deckung des Personalbedarfs in der Pflege nicht möglich sein.

Wo ist der politische Wille?

Zudem müssen selbstverständlich auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege berücksichtigt werden. Wir wissen, dass sich die Strukturen in Pflegeheimen sukzessive ändern: Die Patientinnen und Patienten kommen in einem höheren Alter, mit einer höheren Pflegestufe und bleiben kürzer – sind aber betreuungs- und pflegeintensiver. Diese Entwicklungen ändern die Arbeitsbedingungen und verlangen den Pflegekräften mehr ab. In Kombination mit der Arbeitsverdichtung, die aufgrund des Personalmangels entsteht, ist dies eine problematische Entwicklung, vor allem vor dem Hintergrund der zu erwartenden Steigerung der Nachfrage nach stationären Diensten. Wer wird die Babyboomer-Generation in 15 oder 20 Jahren pflegen?

Wichtig ist hier hinzuzufügen, dass es die Kostensätze der öffentlichen Hand sind, die die Arbeits- und Gehaltsbedingungen im Pflegebereich maßgeblich mitbestimmen. Ist eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für Pflegedienstleistungen politisch nicht gewollt und will man die künftigen Pflegeleistungen in Umfang und Qualität reduzieren, um die Kostenentwicklung im Pflegebereich einzudämmen, dann muss auch diese Diskussion offen geführt werden. Menschen müssen wissen, inwieweit sie verstärkt selbst vorzusorgen haben – sofern dies überhaupt möglich ist.

Die Politik muss also möglichst rasch ein ganzheitliches Pflegepaket schnüren, das die offenen Organisations-, Finanzierungs- und Personalbaustellen gleichermaßen berücksichtigt. Sonst wird das System im demografischen Wandel bald selbst zum Pflegefall.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

Die Autorin Ulrike Famira-Mühlberger (*1972) ist stellvertretende Leiterin des Wifo. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Pflegevorsorge, der Schnittstellen zwischen Arbeitsmarkt und Sozialem sowie der sozioökonomischen Auswirkungen der Alterung der Bevölkerung.





[Q8ZZL]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)