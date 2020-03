Frauentag: Ran ans Bügeleisen, Frau Direktorin!

Neuerdings müssen sich Frauen, die aufgrund ihres Berufs Care-Arbeit wie Putzen und Kinder betreuen auslagern, genau das vorwerfen lassen. Ein Missverständnis.

Die Forderung kam nicht von einem alten, erzkonservativen Mann, sondern von einer 35-jährigen Frau in einem Text der „Süddeutschen Zeitung“, der in sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert wurde. Die Autorin Teresa Bücker prangerte darin an, dass Frauen sich nur ihrer Karriere widmen können, weil sie ihre Care-Arbeit gegen Bezahlung an andere auslagern. Sekunde? „Ihre“ Care-Arbeit? Sollte das nicht Sache beider Partner sein?

Auch wenn das einmal eine zentrale Forderung der Feministinnen der 70er-Jahre war, ist unbezahlte Care-Arbeit (Kinder betreuen, putzen, kochen, Angehörige pflegen) noch immer großteils Frauensache. Das hat gravierende Auswirkung auf deren Einkommen, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, Vermögen und Pension. Sieht man sich die Daten zum Gender Pay Gap an, ist Teilzeitarbeit einer der signifikantesten Faktoren. Frau soll also bitte gern Vollzeit arbeiten, dabei darf sie sich aber nicht von Care-Arbeit freikaufen, denn dies sei pauschal ausbeuterisch.

Wer in der Gemüseabteilung zu Paradeisern greift, kauft sich von der Feldarbeit frei. Wer beim Fleischer ein Steak ersteht, kauft sich davon frei, ein Tier töten zu müssen. Das Prinzip der Arbeitsteilung und Spezialisierung macht unser modernes Leben überhaupt möglich. Das scheint in vielen Bereichen unseres Lebens völlig anerkannt und akzeptiert – außer natürlich bei „Frauenarbeit“.

Die Autorin der „Süddeutschen“ glaubt, dass man ein Umdenken erzeugen könnte, indem gerade hoch gebildete Menschen ihre Care-Arbeit wieder selbst machen. Dies würde dazu führen, dass diese Arbeit mehr wertgeschätzt wird. Die negativen Auswirkungen dieses Experiments werden allerdings ausgeblendet. Soll die Richterin weniger Verfahren durchführen, um selbst zu bügeln? Die Kinderärztin ihre Praxis eine Stunde früher zusperren, damit sie staubsaugen kann? Wie genau profitieren weniger qualifizierte Arbeitskräfte und die Gesellschaft davon? Und was passiert, wenn man dieses Experiment wirklich macht? Ich habe genau das getan. Nicht auf Zuruf der Autorin, aus anderen Gründen. Da Prozessmanagement früher Teil meines Jobs war, passierte Ähnliches wie in einem Unternehmen: Die Hausarbeit wird nicht gemacht, sie wird automatisiert und wegrationalisiert. Alle Non-Core-Assets wurden verkauft oder verschenkt (Willhaben sei Dank). Mit dem Dampfbügeleisen ist jede Bluse in 30 Sekunden gebügelt. Wischmopp und Staubsauger wurden durch einen Roboter ersetzt. Der sperrt sich zwar gelegentlich selbst im Badezimmer ein, doch niemand wird mir Ausbeutung eines Roboters vorwerfen. Durch das Wegrationalisieren der Haushaltsarbeit werden aber auch andere Dinge wegrationalisiert, wie das Zusatzeinkommen der alleinerziehenden Mutter oder der Studentin, um ein paar Beispiele von Personen in meinem Umfeld zu nennen.

Larissa Kravitz. AVI KRAVITZ

Auch ich war in meiner Jugend froh, Care-Arbeits-Jobs zu bekommen. Ich verdiente als Jugendliche Geld mit Babysitting, Nachhilfestunden oder kleinen Gartenarbeiten. Wer hat während des Studiums nicht schon einmal gekellnert und somit auch geputzt oder die Kinder anderer betreut? Wäre unsere Gesellschaft besser, wenn es diese Jobs nicht gäbe?

Dies soll nicht falsch verstanden werden: Ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind abzulehnen – egal ob in Haushalt, Fleischerei, Restaurant, am Bau oder im Büro. Doch dies ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht die Frauen allein schultern sollten. Ist die Bezahlung fair, egal ob bei Mann oder Frau, dann können wir guten Gewissens einmal jemand anderen auf unsere Kinder aufpassen oder unser Bad putzen lassen.

Die Autorin Larissa Kravitz, MSc. (*1985) hat Banking und Finance sowie Quantitative Trading und Financial Engineering studiert und als Aktienhändlerin und Treasury- & Risikomanagerin gearbeitet. Nun gibt sie Investment-Workshops um mehr Frauen zu den Themen Vorsorge und Kapitalmarkt. Seit Sommer 2019 betreibt sie mit Jeanne Nickels und ihrem Label Oh Wow den Podcast „Investorella“ (abrufbar überall, wo es Podcasts gibt). Am 5. März ist ihr neues Buch erschienen: „Money, Honey! Vorsorgen und Investieren für Einsteigerinnen“ (Kremayr & Scheriau, 240 Seiten, 22 Euro)

