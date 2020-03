Coronavirus: Radiologiekongress mit Vorwürfen an Republik und Wien

Gesundheitsminister Anschober und Gesundheitsstadtrat Hacker vertraten die Republik sowie die Stadt Wien in Sachen Coronavirus. Den Veranstalter des Radiologiekongresses offenbar nicht gut genug.

Der Europäische Radiologiekongress ist verschoben worden. Nun erwägt der Veranstalter rechtliche Schritte. Die Behörden hätten die Entscheidung über eine Absage der Großveranstaltung abgewälzt.

Der Europäische Radiologiekongress (ECR) ist wegen des Coronavirus auf den Sommer verschoben worden. Nun erwägt der Veranstalter rechtliche Schritte gegen die Stadt Wien und die Republik Österreich. Er kritisiert, dass es seitens der Behörden keine Anordnung zur Absage der Veranstaltung gegeben habe und so die Verantwortung samt verbundenem Risiko auf den Veranstalter abgewälzt worden sei.

"Wir haben trotz intensiver Bemühungen keine klare Anweisung oder Entscheidung von einer österreichischen Behörde erhalten, ob der Kongress zum Schutz vor der Weiterverbreitung des Coronavirus abzusagen ist oder nicht, obwohl wir mehrfach und an alle zu informierenden Stellen auf die Risikolage und Gefährdung der öffentlichen Gesundheit hingewiesen haben", ärgerte sich Peter Baierl, Geschäftsführer der Europäischen Gesellschaft für Radiologie, in einer Aussendung am Donnerstagnachmittag.

Und auch bis dato würde keine behördliche Entscheidung vorliegen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Veranstalter habe sich aufgrund der "objektiv nicht erfüllbaren epidemiebezogenen Sicherheitsauflagen" gezwungen gesehen, selbst über die Verschiebung zu entscheiden, obwohl die Voraussetzungen für eine behördliche Untersagung gegeben gewesen wären. Baierl wirft nun den Behörden vor, "die Entscheidung über Maßnahmen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus, nämlich die Absage einer Großveranstaltung, auf den privaten Veranstalter zu überwälzen der so auf dem damit verbundenen Risiko sitzenbleibt".

Der Europäische Radiologiekongress mit mehr als 20.000 Wissenschaftern und Experten hätte von 11. bis 15. März in Wien stattfinden sollen. Er wurde auf Juli verschoben.

(APA)