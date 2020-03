Brexit: EU ortet „ernste Differenzen“

Über Abkommen EU/Großbritannien wird ab 18. März in London weiterverhandelt.

Brüssel. Die erste Runde der Gespräche über die künftigen (Wirtschafts-)Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU brachte keinen Fortschritt, aber immerhin eine Erkenntnis: Zwischen Brüssel und London gibt es zu Beginn der Verhandlungen „viele sehr ernste Differenzen“. Diese Worte wählte Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU-Kommission (die die Gespräche mit London im Namen der EU-27 führt), bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag.

In mindestens vier Bereichen liegen die Positionen demnach weit auseinander: erstens bei der Fischerei (es geht um Zugang zu den britischen Gewässern für europäische Fischer); zweitens beim sogenannten Level Playing Field (also der Zusage Großbritanniens, die EU-Normen und Vorschriften nicht zu unterwandern); drittens bei der Ausgestaltung der Regeln zur Streitschlichtung und viertens bei der Rolle des Europäischen Gerichtshofs.

Aus der europäischen Perspektive betrachtet, liegt das Hauptproblem in der Weigerung der Briten, europäische Gesetze und Vorschriften zu befolgen. Dem Vernehmen nach steht derzeit selbst die weitere Teilnahme Großbritanniens an der Europäischen Konvention für Menschenrechte infrage.

Die nächste Verhandlungsrunde startet am 18. März in London. Am 30. März wird erstmals das bilaterale Komitee zusammentreten, dessen Aufgabe es ist, die Einhaltung des im Jänner finalisierten Austrittsabkommens zu überwachen. Dringendste Aufgabe ist die Ausgestaltung der Spielregeln zur Überwachung des Handels zwischen Nordirland (die Provinz bleibt nach dem Brexit an den EU-Binnenmarkt gekoppelt) und dem Rest des Vereinigten Königreichs. (ag./la)

