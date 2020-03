Medizin immer noch auf Männer fokussiert

Frauen leben länger, aber nicht gesünder. Und kümmern sich selbst zu wenig um das eigene Wohl.

Wien. Frauen leben durchschnittlich zwar länger als Männer – im Schnitt rund 4,7 Jahre – allerdings nicht unbedingt beschwerdefreier. Bei den gesunden Lebensjahren liegen sie mit rund 57 Jahren gleichauf mit Männern. Und damit auch deutlich unter dem europäischen Mittelwert von 64,2 gesunden Jahren.

Besonders im zunehmenden Alter steige die Gefahr, chronische Krankheiten zu erleiden. „Übergewicht und Diabetes sind die größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufigste Todesursache bei Frauen“, sagte Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der Med-Uni Wien bei einem Pressegespräch anlässlich des Weltfrauentags. Das liege auch daran, dass die Forschung in erster Linie auf männliche Probanden setzt. Symptome oder Wirksamkeit von Medikation könne bei Frauen sehr unterschiedlich sein, so Kautzky-Willer.

Stresstest Schwangerschaft

Obwohl Frauen die „Gesundheitsmanagerinnen der Familie“ seien, würden sie sich oft selbst zu wenig um die Gesundheit kümmern, meint die Expertin. Rund um Schwangerschaften nehmen sich Frauen am ehesten Zeit. Im zunehmenden Alter werden viele in Sachen Vorsorge zu wenig aktiv. Mit individueller, auf Frauen spezialisierter Medizin und möglichst früher Eruierung sei viel zu erreichen. So kann etwa eine Schwangerschaft als „Stresstest für den weiblichen Organismus dienen“, sagt Kautzky-Willer. Diabetes oder Bluthochdruck in dieser Phase können Indikatoren späterer Erkrankungen sein. Bis zur Menopause sind Frauen gegenüber Männern biologisch bevorzugt.

Sie verfügen über ein stärkeres Immunsystem, eine medizinisch günstigere Fettverteilung am Körper sowie einen hormonellen Gefäßschutz durch Östrogen. Das sorgt für bis zu zwei Jahre längere Lebenserwartung. Weit mehr Einfluss darauf, wie lang Frauen leben, haben Lebensstilfaktoren. So können Frauen etwa mit Rauchverzicht, ausreichend Bewegung, gesunder Ernährung, wenig Alkohol sowie ausreichend Schlaf mehr und vor allem gesunde Jahre gewinnen. (APA/twi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)