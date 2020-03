Künstlerhaus, erster Stock, alles unklar

Mit der verschwurbelten Gruppenausstellung „Alles war klar“ zieht die Künstlerhaus-Vereinigung wieder in ihr prächtig renoviertes Stammhaus ein. Der erste Stock ist somit eröffnet, die Albertina modern folgt nächste Woche.

Trotz all der Millionen, die in ein prächtig glänzendes Hightech-Umfeld gesteckt wurden, ist es doch beruhigend, dass sich manches, wie der Künstlerhausverein, nie ändern wird. So ist die Ausstellung bei der Pressekonferenz noch nicht ganz fertig, muss man die Mitglieder dieser ältesten noch existierenden Wiener Künstlervereinigung darin mit der Lupe suchen – und ist das Trauma des Klimt'schen Secession-Austritts von 1897 allgegenwärtig. Dazu aber später.