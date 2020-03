EuGH entschied über Zahlung von Reha-Geld

Urteil. Österreich darf Reha-Geldzahlung für eine in Deutschland lebende Österreicherin verweigern.

Wien. Die Pensionsversicherungsanstalt darf die Zahlung von österreichischem Rehabilitationsgeld an Personen im EU-Ausland verweigern. Das hat der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in einem entsprechenden Fall (C-135/19) einer in Deutschland lebenden Österreicherin entschieden.

Konkret hat der Oberste Gerichtshof (OGH) den EuGH zur Exportierbarkeit des österreichischen Rehabilitationsgelds befragt.

Der OGH hat nämlich darüber zu entscheiden, ob eine 1965 geborene Österreicherin, die zunächst in Österreich gewohnt, gearbeitet und hier insgesamt 59 Versicherungsmonate erworben hat, das österreichische Rehabilitationsgeld beanspruchen kann.

Die Frau war 1990 nach Deutschland übersiedelt und erwarb dort 235 Versicherungsmonate. Zuletzt war sie als Bürokauffrau beschäftigt. 2015 beantragte sie eine Invaliditätspension und zusätzlich Maßnahmen zur Rehabilitation.

Deutsches Recht anwendbar

Die entsprechende Verordnung der Europäischen Union stehe dem nicht entgegen, dass einer Person wie in dem vorliegenden Fall Rehabilitationsgeld versagt werde, zumal die Frau nicht den Rechtsvorschriften ihres Herkunftsmitgliedstaats unterliege, sondern jenen, in dem sie ihren Wohnsitz habe, stellten die EU-Richter fest.

Außerdem hält das Urteil fest, dass Rehabilitationsgeld eine Leistung bei Krankheit im Sinn der EU-Verordnung über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme darstellt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)