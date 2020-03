EU-Förderungen brachten 30.000 Jobs in Österreich

Studie. Die seit 1995 geflossenen Förderungen halfen, die Unterschiede zwischen Stadt und Land zu verringern. Allerdings zu einem hohen Preis.

Wien. Knapp 14,8 Mrd. Euro sind seit dem EU-Beitritt Österreichs vor 25 Jahren an Förderungen ins Land geflossen. Zusammen mit der Co-Finanzierung durch die Republik ergab sich so eine Fördersumme von 31 Mrd. Euro. Ziel dieses Geldes war es vor allem, den ländlichen Raum zu stärken und in strukturell schwächeren Regionen die Wertschöpfung zu erhöhen. Doch ist dies auch gelungen? Diese Frage stellte sich die heimische Raumordnungskonferenz und beauftragte daher das Wifo, die Auswirkungen der Förderungen zu untersuchen.

„Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen den ausgezahlten Förderungen und der Entwicklung der geförderten Regionen“, zieht Peter Mayerhofer vom Wifo bei der Präsentation der Studie Bilanz. Und anders als in vielen anderen Ländern haben sich die Unterschiede zwischen den Regionen in den vergangenen 25 Jahren nicht vergrößert, sondern sind – etwa beim Bruttoregionalprodukt je Einwohner – leicht zurückgegangen. „Die schwächeren Regionen holen also auf.“

Dies könnte jedoch theoretisch auch andere Gründe haben, weshalb sich das Wifo in weiterer Folge angesehen hat, wo die Förderungen ausgezahlt wurden und inwiefern eine regionale Wirkung spürbar war. Dafür mussten sämtliche Förderdaten in mühevoller Kleinarbeit aus den zuständigen Ministerien zusammengesammelt werden, da es bisher keine solche Datenbank gab.

Am wenigsten Geld für Städte

Am Ende dieses Prozesses zeigte sich, dass es vor allem die strukturschwachen Regionen im nördlichen Niederösterreich, dem Burgenland und der Obersteiermark waren, wo die höchsten Förderungen je Einwohner ausgezahlt wurden. Am wenigsten Geld floss naturgemäß in die Städte (siehe Grafik). In Summe holten sich die großen Bundesländer Niederösterreich (26,2 Prozent der gesamten Fördersumme), Oberösterreich (16,8) und die Steiermark (16,6) das größte Stück vom Kuchen.

Doch welche Wirkung konnte damit in den geförderten Regionen erzielt werden? Das Wifo fand einen direkten Zusammenhang zwischen den regional ausgezahlten Förderungen und dem Beschäftigungswachstum vor Ort. Mit anderen Worten: mit den durchschnittlich pro Jahr ausgezahlten 1,25 Mrd. Euro an Förderungen wurden über die 25 Jahre hinweg 30.000 Jobs in Österreich geschaffen. In Summe berechnet das Wifo einen Wertschöpfungseffekt von 33 Mrd. Euro, der durch die Förderungen von 31 Mrd. Euro ausgelöst wurde. „Es gibt ganz klare Effekte, weshalb aus ökonomischer Sicht nichts dagegen spricht, die Förderungen weiter fortzusetzen.“

Allerdings bleibt die Frage offen, ob dieses Geld nicht anderweitig noch sinnvoller hätte eingesetzt werden können. „Hier brauchte man eine Abwägung über die Auswirkungen, die durch eine alternative Verwendung entstanden wären.“ Klar sei aber, dass die Zielrichtung der Förderungen auch die Stärkung regionaler Strukturen sei und sie daher stark in die Landwirtschaft geflossen seien. Würde das Geld in einem anderen Sektor verwendet werden, hätte es wahrscheinlich eine stärkere wirtschaftliche Wirkung. Das sei aber eine politische Frage.

Einen konkreten Kritikpunkt sieht man jedoch beim Wifo: die fehlende Transparenzdatenbank. Mit dem Wissen darüber, was von wem bereits gefördert wird, könnte das System definitiv effizienter werden, so Mayerhofer. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)