In Zwangsquarantäne

Israel. Die Regierung Netanjahu verhängt rigorose Maßnahmen: De-facto-Einreiseverbote für mehrere Staaten, darunter Österreich.

Wien/Jerusalem. Das Purim-Fest in Israel in der kommenden Woche steht unter einem schlechten Stern. Bis zu 100.000 Menschen sind schon jetzt wegen des Coronavirus unter häuslicher Quarantäne, und die Zahl wird nach den rigorosen Maßnahmen der Regierung weiter steigen. Dabei sind bis dato lediglich 15 Infektionsfälle im Land registriert.

In einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jakov Litzman weitete Premier Benjamin Netanjahu das De-facto-Einreiseverbot, das bisher für Reisende aus Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Hongkong und Italien galt, auch auf Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Spanien aus. Nur wer eine 14-tägige Quarantäne in Israel akzeptiert, darf einreisen.

Die AUA wird am Samstag bis auf Weiteres den letzten Israel-Flug durchführen. Internationale Konferenzen sind abgesagt, Versammlungen von mehr als 5000 Menschen untersagt. Die Welt sei mitten in einer Pandemie, sagte Netanjahu, der nach der jüngsten Wahl selbst in politischen Turbulenzen steckt. Die Opposition erwägt, wegen des anstehenden Korruptionsprozesses ein Gesetz einzureichen, das ihm die Weiterführung der Regierungsgeschäfte verbieten würde.

Im Übrigen empfahl der Premier, sich auf Indisch zu begrüßen statt mit Handshake. In den Palästinensergebieten sind die ersten Fälle aufgetreten: Vier südkoreanische Pilger in Bethlehem wurden positiv getestet. Die Behörden sperrten umgehend die Geburtskirche sowie die Schulen im Bezirk.

Auch Teamchef Herzog betroffen

Bei der Parlamentswahl am Montag war die Lage entspannter. Die Wahlbehörde stellte Schutzzelte mit Wahlurnen auf, um den damals 5500 Israelis in Heim-Quarantäne die Gelegenheit für ein Votum zu geben.

Das Corona-Virus hat nun auch Auswirkungen auf den Fußball in Israel. Nach dem Tel Aviver Lokalderby zwischen Maccabi und Happoel sind Dutzende in Heimquarantäne – ebenso wie Willi Ruttensteiner, der österreichische Manager des israelischen Nationalteams. Dies gilt auch für Teamchef Andreas Herzog, der eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise erhielt – und womöglich auch eine kürzere Quarantäne. (vier/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)