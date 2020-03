Opec stemmt sich gegen Preisverfall

Ölpreis. Die weltweite Ölnachfrage leidet unter der Ausbreitung des Coronavirus. Das Ölkartell will die Förderung nun drosseln und hofft darauf, dass sich Russland auf seine Seite schlägt.

Wien. Gestrichene Flüge, geschlossene Schulen, Menschen, die ihre Häuser nicht verlassen dürfen. Hinzu kommen unterbrochene Lieferketten und Umsatzerwartungen, die laufend nach unten korrigiert werden. Das Coronavirus hat nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft – auch dessen Schmiermittel geriet in den vergangenen Wochen gehörig unter Druck.

Der Preis für Rohöl ist seit Jahresbeginn nämlich um rund 20 Prozent gefallen. Hinzu kommt, dass die globale Ölnachfrage heuer zum erst vierten Mal (1993, 2008, 2009) in rund vierzig Jahren zurückgehen könnte. Und so sah sich das Ölkartell Opec auf seiner Sitzung am Donnerstag zu einer erneuten Förderkürzung gezwungen.

Demnach werden die Staaten ihre Fördermenge ab dem zweiten Quartal 2020 um 1,5 Millionen Barrel pro Tag zurückfahren. Eine Million Barrel wird von den 14 Opec-Staaten geschultert, die restlichen 500.000 Fass sollen die Kooperationspartner (Opec+), darunter Russland, einsparen.

Bislang hat die Regierung in Moskau nur signalisiert, die laufende und bis Ende März geltende Fördergrenze von in Summe 2,1 Millionen Barrel pro Tag einzuhalten. Die Opec will allerdings, dass die 1,5 Mio. Fass Öl zu der schon vereinbarten Menge dazukommen. Wenn dem so wäre, würde sich die Drosselung auf 3,6 Mio. Fass belaufen, das entspricht 3,6 Prozent der weltweiten Förderung. Das letzte Mal, als die Opec ihre Förderung in diesem Ausmaß zurückfuhr, war im Zuge der Finanzkrise 2008. Damals flossen täglich 4,2 Millionen Barrel Öl weniger als sonst.

Am Freitag beraten die Opec+ Staaten über den Vorstoß der Kartellmitglieder. Russlands Ölminister, Alexander Nowak, ist nach Moskau abgereist, um über die Förderpolitik zu beraten. „Angesichts der Nachfrageschwäche hat die Opec+ keine andere Möglichkeit, als die Förderung substanziell zu drosseln“, sagt Gary Ross von Black Gold Investors.

Ölpreise geben nach

Die Aussicht auf Produktionskürzungen ließ den Ölpreis, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg am Donnerstag, jedoch weitgehend kalt. Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich im Tagesverlauf um 1,4 Prozent auf knapp 51 Dollar, die US-Sorte WTI verlor ebenfalls. Ob die Maßnahmen den Preis nun nachhaltig stützen, wird man sehen. Die Opec und ihre Kooperationspartner versuchen seit etwas mehr als drei Jahren, den Ölpreis zu stabilisieren. Von 2016 bis 2018 ist ihnen das auch gelungen. Im Herbst 2018 kam es angesichts des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China zu einem Preisverfall, der sich zwischenzeitlich wieder stabilisiert hat.

Vor allem das Opec-Schwergewicht Saudiarabien wünschte sich in der Vergangenheit stets einen deutlich höheren Ölpreis und kürzte dafür freiwillig, während Russland bei den Diskussionen über weitere Limits meist zurückhaltender auftrat. Angaben des Internationalen Währungsfonds zufolge benötigte Saudiarabien im vergangenen Jahr einen Ölpreis zwischen 80 und 85 Dollar, um ausgeglichen budgetieren zu können. Die Abhängigkeit vom Erdöl ist es auch, die das Königreich in den vergangenen Jahren dazu veranlasste, seine Einnahmen zu diversifizieren.

Die 14 Opec-Staaten stemmen gemeinsam knapp ein Drittel der weltweiten Ölproduktion, zählt man die Länder aus der erweiterten Opec-Runde dazu, ist es fast die Hälfte. Im vergangenen Jahr wurden täglich rund 99,8 Millionen Barrel gefördert. Zu Jahresbeginn ging die Opec noch von einem leichten Wachstum für heuer aus. (nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2020)